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07 июля 2025 в 07:47

«Я здесь, мои погибшие товарищи там»: Прилепин о смерти

Прилепин назвал смерть тривиальным переходом из одного состояния в другое

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин, который 7 июля отмечает 50-летие, в интервью NEWS.ru признался, что считает смерть мгновенным переходом из одного состояния в другое. Собеседник добавил, что многие из близких ему людей уже находятся по иную сторону реальности.

Мгновенный переход из одного статуса в другой. Никакого наполнения ложными и мрачными смыслами… Я здесь, мои погибшие товарищи там. Очень зыбкая, стремительная, мгновенная граница, не предполагающая никакого пышного и торжественного перехода. Был здесь, оказался там, — отметил Прилепин, который два года назад пережил покушение.

Прилепин признался, что не подводит итоги своей жизни. По его словам, считает себя в целом счастливым человеком. Главное счастье, отметил собеседник, составляют дети, книги, а также осознание того, что жизнь сводила с достойными людьми.

Итоги не подвожу. Есть дети, книги и люди невероятного уровня харизмы, человеческой красоты и пассионарности, с которыми меня сводила судьба. К сожалению, большинство из них уже пребывают в иных краях, по ту сторону действительности. Но само осознание, что меня с ними сталкивала судьба, не перестает поражать, — резюмировал писатель и офицер Росгвардии.

Ранее Прилепин заявил, что проблемы военнослужащих ВС России должны решаться без бюрократии в рамках «единого окна». Он подчеркнул, что именно так можно решить многочисленные вопросы, касающиеся выплат по ранению, гибели, отпусков.

Захар Прилепин
Специальная военная операция
покушение на убийство
теракты
Россия
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