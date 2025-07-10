Кехмана посадят? Как накажут, что не так с ремонтом во МХАТе и где Доронина

Кехмана посадят? Как накажут, что не так с ремонтом во МХАТе и где Доронина

Генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Пока его не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде. NEWS.ru провел расследование и узнал, могут ли его посадить, выжил ли он президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину и каким при нем стал театр.

Как Кехман возглавил МХАТ

В 1990-е выпускник Самарского педагогического университета Владимир Кехман стал торговать, как и все тогда, чтобы выжить. Бизнес принес первые успехи. Скопив денег, Владимир перебрался в Санкт-Петербург, где с другом основал Joint Fruit Company, которая занималась поставкой бананов.

В 2007-м он неожиданно продал свою долю бизнеса. Тогда, по словам самого Кехмана, он встретился с тогдашним губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и предложил себя на пост директора Михайловского театра оперы и балета в Петербурге. И она согласилась.

«Владимир Абрамович очень талантлив в сфере общения, он очень большой харизматик. Я много раз видела, какое впечатление он производит на людей, он умеет понравиться, выстраивать отношения с разными людьми и заводить с ними дружбу. Благодаря этому он обзавелся большим количеством связей в Санкт-Петербурге», — говорила 12 лет назад Ксения Собчак в интервью изданию «Ведомости».

Вступив в должность, Владимир стал привлекать внимание к Михайловскому театру, повышая продажи билетов. Например, назначил себя на главную партию Лимона в балете «Чиполлино». Он готовился к роли и занимался хореографией.

Позже Владимир поставил «Русалку» в Концертном зале Чайковского, «Иоланту» в «Геликон-опере», «Реквием» в память о жертвах блокады Ленинграда. 20 мая 2021-го на сцене Михайловского театра состоялась премьера оперы «Опричник», где нынешний начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступил режиссером-постановщиком. Кехман сыграл царя.

Владимир стал гендиректором МХАТ имени Горького в октябре 2021-го, сменив на посту Доронину.

Владимир Кехман (справа) Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Какие изменения произошли во МХАТе при Кехмане

В марте 2021-го в МХАТ имени Горького начались волнения. Актеры были недовольны качеством постановок художественного руководителя Эдуарда Боякова. Экс-худрук Доронина обратилась тогда к президенту России Владимиру Путину с требованием уволить преемника. Кехман занял пост директора театра осенью 2021-го. Через несколько дней после его назначения Бояков добровольно ушел из МХАТа.

Председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Лидия Фомина рассказала NEWS.ru, что смена руководства произошла не из-за Кехмана. «Бояков сам своими деяниями подвел к увольнению. В этом сыграли роль и постановки, и финансовые траты, и отношение к актерам труппы», — сказала Фомина.

Что касается всей истории с Дорониной, то именно при Боякове она почти перестала появляться в театре. «Ее вынудили уйти в тень, потому что они не совпали во вкусах и взглядах. При Кехмане она хотела вернуться, но переболела ковидом, после которого начались проблемы. Поэтому сначала Татьяна Васильевна находилась в Барвихе, а сейчас она живет в хорошем доме отдыха», — добавила Фомина.

Многие актеры театра подтверждают ее слова. По их версии, Доронина действительно планировала вернуться, но здоровье подвело. Они добавили, что были бы очень рады увидеть Татьяну Васильевну в театре.

Татьяна Доронина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Как рассказал анонимный источник NEWS.ru, актеры столкнулись с жесткими правилами в театре при Боякове. При Кехмане такая политика исчезла. Он взял курс на новые постановки. Например, главным хитом, приносящим театру доход, стал спектакль «Женщины Есенина».

Поскольку именно эту постановку чаще всего играют, многие актеры из труппы Дорониной оказались без ролей, сообщил источник. По его данным, некоторые иногда ездят на выездные выступления по городам с такими постановками, как «Три сестры», «Пигмалион». При этом занятость никак не повлияла на их зарплату — она была сохранена.

Но классический репертуарный театр, по мнению Фоминой, с приходом Кехмана полностью ушел из стен МХАТа. «Посмотрите, „Женщины Есенина“, написанные Прилепиным, — это же пошлость. Русского классика изобразили развратником и алкашом. В театре для истинных театралов из новых постановок нечего смотреть», — считает Фомина.

Вступив в должность, Кехман задумал грандиозную перестановку и ремонт, в частности реконструкцию старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Госконтракт на это был разыгран между подрядчиками в 2023 году. Начальная цена закупки — 927 миллионов рублей, в ходе аукциона она выросла до 938 миллионов. ООО «РСК-Ренессанс», директором и владельцем которого является Марат Каргинов, выиграло тендер.

Автомобили Росгвардии у здания Московского художественного академического театра имени М. Горького Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

На сколько могут посадить Кехмана

Кехмана задержали 9 июля в Подмосковье после его возвращения из-за границы. Также сообщалось об обысках в его доме. Отмечалось, что расследование ведут оперативно-следственные группы, состоящие из сотрудников Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанное в том числе с присвоением бюджетных средств, выделенных на работы в учреждениях культуры.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Кехману может грозить срок до 10 лет лишения свободы.

«Творческие люди порой забывают, что они находятся на государственных должностях. А бюджетные деньги — это не их личные накопления, не лавочка и не кормушка. Поэтому, не думая о будущем, прикарманят миллион здесь, там. Сейчас пока ведутся следственные действия, опрашиваются люди, изучается документация. Если вину Кехмана докажут, то ему светит до 10 лет лишения свободы», — считает Виталий Бородин.

Анонимный собеседник NEWS.ru сомневается, что Кехман попадет за решетку. «Он выкручивался и не из таких ситуаций. Этот человек не будет дергаться, он никуда не побежит. Кехман — очень мудрый человек», — добавил источник.

Ранее гендиректор МХАТа уже сталкивался с трудностями из-за следственных действий. В 2010-м, когда в прибывшем грузе с партией бананов из Эквадора обнаружили запрещенные вещества, Владимир заявил силовикам, что это товар самих матросов. В 2012-м Кехман проходил по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное преследование было прекращено по истечении срока давности.

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