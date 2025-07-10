Стало известно, вернется ли Доронина в театр после обысков у Кехмана Фомина рассказала, что Доронина не сможет вернуться в МХАТ им. Горького

Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина не сможет вернуться в театр из-за проблем со здоровьем, сообщила NEWS.ru председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Лидия Фомина. Она рассказала, что бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, а не генеральный директор МХАТ им. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман убрал актрису с поста. По словам собеседницы, у Боякова и Татьяны Васильевны не совпадали творческие взгляды.

Доронину вынудили уйти в тень, потому что они не совпали во вкусах и взглядах. При Кехмане она хотела вернуться, но переболела ковидом, после которого начались проблемы. Поэтому сначала Татьяна Васильевна находилась в Барвихе, а сейчас она живет в хорошем доме отдыха, — добавила Фомина.

Ранее стало известно, что Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. По его словам, бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.