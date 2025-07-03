«Могу перебороть себя»: Родькин о вреде алкоголя, Большом театре и свадьбе

3 июля премьер Большого театра Денис Родькин отмечает 35-летие. Он танцует ведущие партии в «Щелкунчике» и других главных спектаклях театра. Недавно состоялась премьера балета «Дягилев», в котором он выступил не только как исполнитель главной партии, но и как художественный руководитель. Что хотел показать Родькин в постановке о великом хореографе, каким он запомнил балетмейстера Юрия Григоровича, когда его свадьба с балериной Элеонорой Севенард и почему он не употребляет алкоголь и не ест чипсы — в интервью NEWS.ru.

«Дягилев интересен тем, что сделал для русского искусства»

— Почему вы решили обратиться в вашем спектакле к истории Дягилева, а, например, не к биографии танцора Вацлава Нижинского, у которого очень трагичная судьба?

— На самом деле, когда у нас зарождалась эта идея, Нижинский в принципе должен был быть главным героем, женскую главную партию исполняла бы Тамара Карсавина. Но потом у нас все перевернулось — и в голове, и в обозримом будущем. Мы решили поставить именно спектакль о Дягилеве, потому что такого никогда не было, а балетов, где Нижинский — главный герой, большое количество.

Я не хотел просто повторяться, мне хотелось сделать что-то новое. До этого Дягилев везде изображался пантомимным героем: он не прыгал, не был активным и не танцевал. И мы решили, что поскольку Сергей Павлович был очень интересный человек, очень загадочная личность, мы могли бы показать это все языком настоящего мужского классического танца.

— У Дягилева и Нижинского на протяжении пяти лет были романтические отношения (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Почему в своей постановке вы не затрагиваете эту линию?

Сергей Дягилев, 1907 год Фото: РИА Новости Сергей Дягилев, 1907 год Фото: РИА Новости

— Нам неинтересно, какие личные отношения связывали Нижинского и Дягилева. Нам интересно было в первую очередь их творческое взаимодействие. Личная жизнь — это личная жизнь, ее не надо всегда показывать на сцене, тем более балетной, тем более — Большого театра, это не то чтобы неправильно, это просто не нужно. Дягилев нам интересен тем, что он сделал для русского искусства, русского балета, русской живописи, русской оперы. Чем он занимался в личной жизни — это сугубо его личное дело.

«Алессандро Каггеджи четко увидел мои данные»

— Для Алессандро Каггеджи это первая большая работа в качестве режиссера-постановщика, дебютный спектакль. Он оправдал ваши ожидания?

— Я знаю Александра уже достаточно давно. Первый раз мы с ним познакомились у Дениса Мацуева на фестивале в Иркутске «Звезды на Байкале». Там он поставил номер для премьера Большого театра Михаила Лобухина, и мы начали общаться с Александром. До этого он работал в Казани. Потом, когда я приехал на фестиваль Нуреева в Казань (фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, который проводится в Казани с 1987 года. — NEWS.ru), я попросил его поставить номер для моего концерта «Денис Родькин и друзья». Мне очень понравилось, что он учел характер моего персонажа.

Мы поставили номер на музыку Summertime Джорджа Гершвина. Это было, скажем так, нестандартное легкое завершение. Мне очень понравилось, что Александр четко увидел мои данные, так как я умею танцевать степ, он тоже включил это в номер. Очень важно, чтобы хореограф прислушивался к танцовщику, потому что успех номера или спектакля всегда зависит от того, на какие возможности он поставлен. И мне, конечно, понравилось, как он взаимодействует с танцовщиками. Юрий Николаевич Григорович все свои спектакли ставил исключительно под данные тех танцовщиков, которых видел перед собой.

Когда у меня родилась идея поставить балет «Дягилев», я позвонил Александру. Это был февраль 2024 года. Я рассказал историю, которую хотел бы видеть на сцене, наши взгляды совпали. Сейчас уже прошла премьера, и я доволен результатом на 100%.

Хореограф-постановщик Алессандро Каггеджи Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Почему Родькин выбрал именно Чапурина художником «Дягилева»

— Художником спектакля выступил известный российский дизайнер Игорь Чапурин. У него большой опыт работы с театрами, в том числе и с Большим. Как складывалось ваше сотрудничество с Чапуриным? Это был ваш выбор?

— Да, конечно. Не было никаких сомнений, что художником по сценографии и костюмам должен быть Игорь Чапурин. Я с ним очень давно знаком, мы часто общались на тему «Русских сезонов», Сергея Павловича Дягилева, танцовщиков, которые его окружали. Других вариантов не было: Игорь досконально знает эту тему. Его чувство вкуса нам очень пригодилось в этом спектакле, все костюмы сделаны на высшем уровне.

— Легко ли вам было работать с Чапуриным?

— С Игорем в принципе легко. Он не давит на тебя, всегда чувствует твой художественный вкус. Работать с ним — одно удовольствие. Игорь, помимо того, что он большой профессионал, еще обладает прекрасным чувством юмора, а когда работа сочетается с юмором, это вдвойне приятно.

Почему Родькин не любит брендовые вещи, сколько готов потратить на одежду

— Наверное, Чапурин — не единственный дизайнер, с кем вы знакомы. Ходите ли вы по бутикам, покупаете ли дизайнерские вещи или отдаете предпочтение более простым?

— Я не люблю брендовые вещи. Люблю, чтобы одежда стильно смотрелась, была качественной, достаточно простой и удобной. Не очень люблю, когда есть большие логотипы: вот, мол, смотрите, у меня куртка от такого-то дизайнера. Это мне не нравится.

— В каких магазинах вы одеваетесь?

Денис Родькин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Родькин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Я не могу сказать, что есть какой-то определенный магазин, где я покупаю одежду. Такого нет. Я устраиваю шопинг, когда приезжаю за границу. Это торговые центры, где представлены различные магазины. Не могу сказать, что совсем не люблю люксовые вещи, но я никогда не буду покупать бренды только для того, чтобы показать миру: «Посмотрите, какой я крутой». Это мне не нравится. Для меня в первую очередь важно удобство. Конечно, если мы говорим о каком-то известном французском или итальянском бренде и вещь мне понравится, безусловно, я ее куплю. Потому что для меня главное — чувство вкуса в одежде.

— А как насчет цены? Готовы ли вы потратить, скажем, миллион рублей на ботинки?

— Для меня главное, чтобы цена соответствовала качеству. Бывают вещи, которые стоят очень дорого, но ты понимаешь, что они не должны столько стоить. Дело не в том, что мне жалко денег: просто хочется, чтобы цена и качество совпадали. Поэтому если мне что-то очень понравится, конечно, могу купить и за большие деньги. А бывает, что какая-то футболка или рубашка стоит недорого, но оказывается качественнее вещей за крупные суммы.

— Я вас с трудом представляю в джинсах и кроссовках. Вы любите классический стиль?

— На самом деле я ношу и джинсы, и спортивную одежду. Спортивную в основном во время переездов. Джинсы я тоже люблю, но не люблю рваные. Видимо, сказывается возраст, я уже не тинейджер. Хотя джинсы — это тоже часть классического стиля. Классика для меня — это необязательно брюки, ботинки и рубашка. Хорошая футболка, джинсы и качественные кроссовки — для меня это тоже классика.

Как Родькин познакомился с Григоровичем, считает ли его тираном

— 19 мая умер великий хореограф Юрий Григорович. Вам посчастливилось с ним работать. Как вы познакомились с балетмейстером и какое впечатление он на вас произвел?

Юрий Николаевич Григорович, 1968 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Юрий Николаевич Григорович, 1968 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости

— С Юрием Николаевичем мы достаточно много работали. Мне очень приятно, что я один из немногих артистов своего поколения, к кому он лично приходил в зал. Что касается первой встречи, я был на сцене, он — в зале и обратил на меня внимание, указав на мою ошибку. Я немного расстроился, но позже осознал: нас было много молодых артистов, но на ошибку он указал именно мне. Не потому, что я плохой, а потому что, видимо, уже тогда разглядел во мне талант и потенциал для исполнения его спектаклей. Они очень сложные, особенно для мужчин, требующие физической выносливости.

Вторая наша встреча произошла, когда он доверил мне партию Спартака. Он пришел на третью репетицию. С этого момента у нас сложилось тесное творческое взаимодействие.

До последних дней Юрий Николаевич всегда спрашивал у наших общих знакомых, как у меня дела, причем у людей, совершенно между собой не связанных. Он всегда начинал разговор: «Как там наш Родькин?» Мне это было очень приятно, ведь это легенда — человек, который поднял мировой балет на совершенно новый уровень. В тех спектаклях, которые он создал — «Спартак», «Легенда о любви», «Иван Грозный», мужской танец выходит на первый план.

Конечно, без женских партий никуда. Без женщин в нашей жизни вообще очень трудно, практически невозможно. Но он поднял на небывалую высоту именно мужской танец.

И, конечно, еще один важный человек в моей жизни — это Николай Максимович Цискаридзе. Когда я пришел в театр, из всех педагогов он первым меня заметил, и это большое счастье. Сегодня мой наставник и учитель, которому я бесконечно благодарен, — Александр Николаевич Ветров. У него есть редкий дар — вдохновлять и раскрывать внутренний потенциал. Он не просто педагог, но и тонкий психолог. Большинство премьерных партий я готовил именно с ним. Он умеет настроить артиста на нужную волну, поддержать в момент сомнений. Когда в зале кажется, что уже нет сил, с его помощью ты вновь танцуешь, вновь прыгаешь.

— Согласны ли вы с мнением, что Григорович был тираном и деспотом?

Денис Родькин в роли Сергея Дягилева в сцене из балета «Дягилев» во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Денис Родькин в роли Сергея Дягилева в сцене из балета «Дягилев» во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

— Нет. Да, он действительно мог быть очень жестким, но эта жесткость проявлялась только на репетициях. Сейчас, когда мы ставили «Дягилева», я тоже понимал: иногда нужно собрать людей и необходима дисциплина.

Юрий Николаевич это прекрасно умел, а в жизни он всегда любил артистов. В 2014 году он пригласил меня танцевать «Спартака» с краснодарской труппой на прекрасной сцене в Афинах у подножия Акрополя. Там я, поднимаясь по лестнице, сильно подвернул ногу, она опухла, но я мог ходить и танцевать. Когда Юрий Николаевич об этом узнал, он сказал: «Денис, пожалуйста, если нога сильно болит, не танцуй. Для меня важно твое здоровье». Несмотря на то, что все билеты были проданы. Это показатель, что человек в первую очередь ценит здоровье артиста.

— Что нужно для сохранения наследия Григоровича?

— Чтобы сохранить наследие Юрия Николаевича, мое поколение должно передать следующему — если будет такая возможность — то, что требовал от меня в зале сам Григорович. Следующее поколение должно передать дальше. Когда сохранится эта цепочка и преемственность поколений, тогда и будет жить наследие. Каждое новое поколение будет вносить что-то свое, и тогда спектакли будут жить и развиваться правильно.

— Андрис Лиепа говорит, что балетные спектакли передаются «из ног в ноги», от танцора к танцору.

— Многие думают, что артист балета мыслит ногами. Это не так. Чтобы ноги начали работать, нужно сначала подумать головой. Конечно, выражение «из ног в ноги» красивое, но в первую очередь это голова. Если не будет понимания, если мозг не будет работать, тогда и ноги не смогут двигаться так, как требовал Юрий Николаевич. Конечно, нужно показывать [движения], но мало просто показать, нужно еще объяснить человеку. И на сцене танцуют не только ноги, но и руки, и голова — все тело. Поэтому я бы сказал «из тела в тело».

Денис Родькин исполняет па-де-де из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

«Григоровича невозможно забыть. Его спектакли живут в нас»

— В последние годы Юрий Григорович жил в подмосковном санатории «Барвиха». Вы его навещали?

— Я хотел его навестить, но медсестры говорили, что не стоит: Юрий Николаевич был в почтенном возрасте, и нужно было беречь его от возможных инфекций. Я прислушался к этому совету, потому что его здоровье было для меня важнее. Но мы созванивались.

До 2019-го, до пандемии, я приходил к нему домой, мы общались. Можно сказать, я брал у него интервью, вернее, расспрашивал о его жизни. А это была невероятно интересная жизнь! Он родился в 1927 году, через него прошло столько поколений, столько исторических событий… Меня всегда восхищало, как он оставался выше всего этого. Он никогда никому не отвечал, никогда не говорил ни о ком плохо — ни в интервью, ни в личных беседах. Это для меня огромный пример мудрости, и я надеюсь пронести эти уроки через всю свою жизнь.

— Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявляла, что в Большом театре Григоровича забыли.

— Юрия Николаевича невозможно забыть. Его спектакли живут в нас. Вчера в Большом театре шел балет «Иван Грозный». Можно забыть танцовщика, который не придумал запоминающихся образов. Но Юрий Николаевич создал произведения, которые останутся навсегда. Один его близкий друг сказал мне: «Когда ты танцуешь „Легенду о любви“ или „Спартака“, в тебе должен танцевать не только Фархад или Спартак, в тебе должен танцевать и Юрий Николаевич Григорович».

Балетмейстер Юрий Григорович Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Что планирует делать Родькин после ухода со сцены

— Балерина Анастасия Волочкова стала частью шоу-бизнеса, ток-шоу и скандалов. Она не первый год обвиняет Большой театр в коррупции. Как вы относитесь к Волочковой и ее заявлениям?

— Я принципиально не комментирую коллег. Юрий Николаевич научил меня никогда не обсуждать других. Каждый выбирает свой путь. Судить людей может только Господь Бог, мы не имеем на это права. Важнее смотреть на себя. Есть хорошее выражение: «В чужом глазу соринку замечаем, а в своем бревна не видим». Нужно в первую очередь быть честным перед самим собой.

— Уход артиста со сцены — это всегда его большая личная драма. Кто-то находит себя в педагогике, как Николай Цискаридзе. Вы уже думали, чем займетесь, когда придет время пенсии, которая у балетных танцоров начинается довольно рано, в сорок лет?

— Если десять лет назад казалось, что нужно строить долгосрочные планы, то сейчас я планирую максимум на два месяца вперед. Чем буду заниматься, не знает никто, можно только предполагать. Конечно, я подготовился: окончил Московскую академию хореографии по классу педагогики балета и могу преподавать в школе или театре. Также окончил факультет культурной политики МГУ. Как Господь направит, так и будет.

Сейчас я сосредоточен на танце. Мы поставили «Дягилева», и это новое направление для меня. Если раньше я был в первую очередь танцовщиком, то здесь выступил как художественный руководитель.

Не буду загадывать. Вчера у меня был «Иван Грозный», 5 июля — концерт «Денис и друзья» в Клину, 16 июля — «Мастер и Маргарита» в Большом. Пока планирую до 17 июля.

Денис Родькин в роли Сергея Дягилева в сцене из балета «Дягилев» во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Алкоголь влияет на состояние, и на сцене это становится заметно»

— Существует стереотипное представление о балетных танцорах как о людях с очень жестким образом жизни и массой ограничений. Это действительно так? Позволяете ли вы себе, например, алкоголь и фастфуд или они под запретом?

— Сейчас я вообще не употребляю алкоголь и правильно делаю. Когда вечером хочется выпить, я сдерживаюсь, а утром радуюсь своей силе воли. Конечно, можно позволить себе бокал вина или праздничное застолье, но когда у тебя спектакли, лучше не злоупотреблять. Это даже удовольствие для меня, когда я в чем-то себя ограничиваю, потом испытываю гордость, своеобразную радость от самоконтроля.

Алкоголь влияет на состояние, и на сцене это становится заметно, особенно после 30. Я горжусь своим решением, что могу перебороть себя, и у меня сильная воля.

— Говорят, что танцоры тратят колоссальное количество энергии и все, что съедается, сжигается — по идее можно многое себе позволить.

— Дело не только в калориях. Есть продукты, вредные не только для фигуры, но и для коленей, сердца, печени и т. д. О здоровье нужно заботиться с молодости — это долгосрочные инвестиции. С возрастом организм хуже справляется со стрессами и вредной пищей. Потом он «вспоминает» твою молодость. Поэтому в молодости важно избегать того, что может создать трудности в будущем.

— Что входит в ваш стоп-лист продуктов?

— В детстве я любил чипсы, но сейчас исключил их. Все, что готовится в большом количестве масла, тоже стараюсь избегать. Котлету по-пожарски могу себе позволить — это мясо, вкусное и полезное. А вот чипсы, бекон, жирные продукты — нет. Хотя английский завтрак с беконом иногда можно, но не в сочетании с пивом и тем более водкой — нет! У меня выработалось здоровое отвращение к таким продуктам. Я люблю качественное мясо: оно необходимо, особенно при наших физических нагрузках. Быть вегетарианцем, когда танцуешь с такой интенсивностью, невозможно. Человеческий организм создан так, что мясо необходимо. Нужны и салаты, и углеводы, и белки — все это придумано не просто так.

Денис Родькин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Многие считают углеводы очень вредными. Вы можете себе позволить торт или другое сладкое?

— Очень люблю сладкое, но сейчас ограничиваю. Был период, когда пил чай с медом и ел много сладкого, это было не очень хорошо. Сейчас практически не употребляю рафинированный сахар. Хотя он везде — в квасе, десертах и т. д.

Уже не добавляю ни белый, ни тростниковый сахар в кофе и чай. Мои вкусовые рецепторы изменились: многие вещи, которые раньше казались несладкими, теперь кажутся сладкими. Очень люблю фрукты — это природная глюкоза, она полезна. Есть сложные углеводы, а есть фастфуд. Макароны, например, на самом деле полезны, они снижают холестерин. Когда я это узнал, очень обрадовался. А вот фастфуд вроде бургеров… Раз в месяц можно, почему нет? Но питаться этим постоянно, конечно, не стоит.

— А мучное? Круассан с кофе?

— Да, в последнее время иногда беру круассан и кофе по утрам. Люблю также яйца на завтрак — они очень полезны, особенно в первой половине дня.

Ходит ли Родькин в театр как зритель

— Вы сами смотрите балет? Можете назвать любимые постановки или театры?

— Я посещаю оперные спектакли, это совершенно другое искусство. Хожу как любитель и не берусь судить, кто хорошо поет, а кто — нет. Из драматических театров люблю МХТ имени Чехова. Бываю в опере и в Большом, и в Мариинке, специально ездил на «Трубадура» в Санкт-Петербург, ходил на «Ромео и Джульетту».

Опера и балет дают абсолютно разные впечатления. В театре Станиславского смотрел «Хованщину» и «Сказки Гофмана», в Большом — великолепную «Аиду». Это развивает как артиста. Хотя при плотном графике иногда едва успеваешь дойти до дома, чтобы поспать, — и снова на работу. Сейчас, во время подготовки «Дягилева», параллельно танцевал «Дон Кихота» — это очень сложные спектакли. Добавьте к премьере еще вечерние репетиции. В такие периоды не хватает времени даже посмотреть телевизор. Но опера меня восхищает и помогает создавать образы в балете.

Валерий Гергиев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Сам факт, что Гергиев все успевает, говорит о его эффективности»

— В последние годы во многих российских театрах произошли кадровые изменения. С 1 декабря 2023 года гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев. Как изменился театр с его приходом?

— Прекрасно, что мировая звезда руководит Большим. Валерия Абисаловича знают в США, Англии, Франции — по всему миру. Такой руководитель — большая ценность.

Лично мне нравится, что мы стали чаще ездить в Мариинский театр — на величайшую сцену — с грандиозными спектаклями. Этот культурный обмен между двумя столицами очень важен. Недавно мы возили в Мариинку «Мастера и Маргариту». Я сначала переживал, поймут ли в Петербурге этот московский спектакль, ведь у них больше Достоевский. Но когда мы приехали, понял: спектакль понравился, нас долго не отпускали. Хотя я переживал — ведь у петербуржцев и москвичей разные вкусы.

— Какой Валерий Гергиев руководитель?

— Он невероятно занятой человек: руководит Мариинским театром, Большим, курирует филиалы. Сам факт, что он все успевает, говорит о его эффективности. Когда подчиненные справляются на 100%, это характеризует руководителя.

— После прихода Гергиева Большой театр полностью перешел на онлайн-продажи. Огромные очереди за билетами на новогоднего «Щелкунчика» остались в прошлом, но многие жаловались на сложности с сайтом, техническую невозможность покупки билета.

— Честно, я никогда не покупал билеты в Большой. Но онлайн-продажи — это правильно, мы должны идти в ногу со временем. Конечно, в пиковые моменты вроде продаж на «Щелкунчика» система может не справляться. Технологии еще не идеальны. Нужно просто дать время на доработку, чтобы в будущем не было таких сбоев.

Прима-балерина и премьер Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Какой будет свадьба Родькина с Элеонорой Севенард

— Как планируете отмечать 35-летие? (интервью было записано незадолго до юбилея Родькина. — NEWS.ru). Какое у вас настроение?

— Отмечу в кругу друзей. Чувствую себя прекрасно. Я не люблю показные праздники. Для меня это прежде всего внутреннее состояние. Такие вещи должны идти от души, без желания что-то кому-то доказать. Это как с квартирой: ты обустраиваешь ее для себя, а не чтобы хвастаться перед гостями.

— Есть ли у артистов балета особые традиции празднования?

— Никаких особых ритуалов у нас нет. Мы такие же обычные люди, как и все. Каждый празднует по-своему, исходя из личных предпочтений. Я предпочитаю без пафоса и показухи. Не нужно, чтобы об этом все знали или писали.

— Этим летом вас ждет еще одно важное событие: свадьба с примой-балериной Большого театра Элеонорой Севенард.

— Я не говорил, что это будет именно летом. Возможно, осенью: мы еще не определились с точной датой. Вообще не понимаю, как эта информация стала достоянием общественности. Мы никому не рассказывали, кроме родителей. Потом увидел в Telegram-канале и был в шоке. Мы обсуждали это приватно, а теперь все пишут и гадают о датах. Я не заявлял, что свадьба будет летом.

Мы решили с Элеонорой, что это должно быть спокойное и осознанное событие. Но с нашим графиком такое сложно: слишком много спектаклей. Хочется, чтобы свадьба была праздником, а не стрессом. Это должно произойти один раз в жизни и только для самых близких.

Прима-балерина и премьер Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Планируете свадебное путешествие?

— Конечно, хотелось бы. Для этого нужно время, чтобы событие действительно запомнилось. Для меня это не просто традиция, а возможность отключиться от внешнего мира. В нашей профессии это особенно ценно — полностью отвлечься от работы.

— Есть ли место, куда бы вы хотели отправиться? Может, романтичная поездка в Тоскану или экстрим-тур в Антарктиду?

— В Тоскане я уже был и в Париже тоже. Как артист балета, с 2009 года я много гастролировал: был в Австралии, Англии, Чили. Сейчас сложно найти место, которое бы меня удивило. Иногда хочется чего-то экстремального вроде Антарктиды, хотя свадебное путешествие туда было бы странновато. Но кто знает: может, через неделю я решу, что это именно то, что нам нужно?

Как Денис Родькин и Элеонора Севенард проводят свободное время

— Как вы проводите свободное время с Элеонорой в Москве, когда у вас выходные?

— Как артисты балета, мы много времени проводим в закрытых помещениях, поэтому свежий воздух важен для нас. Мы живем рядом с Петровским парком, который недавно реконструировали. Это наше место силы, где можно перезагрузиться. Район активно развивается, там очень приятно проводить время.

Что касается развлечений, можем сходить в кино, хотя сейчас это стало менее популярно. С появлением стриминговых платформ многие предпочитают смотреть фильмы в хорошем качестве дома. Вообще у артистов балета единственный выходной — понедельник, и мы обычно проводим его в спокойной домашней атмосфере.

Прима-балерина и премьер Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин Фото: Социальные сети

— Кстати, недавно вышел спин-офф «Джона Уика» — «Балерина» с танцующей Анной де Армас. Смотрели или планируете?

— Посмотрю, но не пойду специально в кинотеатр. Последний раз я был в кино на новом фильме «Мастер и Маргарита». После него у меня и появилась идея поставить балет «Дягилев», хотя сюжеты никак не связаны, нестандартная подача истории в фильме вдохновила меня на необычное прочтение темы Дягилева. Фильм точно был снят не зря, мне он дал новые творческие идеи.

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