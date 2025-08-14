Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 01:03

«Тяжело бедолаге»: нарколог объяснил нервный тик на лице Зеленского

Нарколог Шуров связал нервный тик Зеленского с влиянием психостимуляторов

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине демонстрировал признаки, характерные для состояния интоксикации психостимуляторами, заявил врач-нарколог Василий Шуров в интервью aif.ru. По его словам, поведение украинского лидера указывало на серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист отметил, что у Зеленского наблюдались тики, подергивание уголка рта, расфокусированный взгляд и неспособность спокойно стоять. Эти симптомы, по мнению эксперта, свидетельствуют о перевозбуждении нервной системы вследствие употребления стимулирующих веществ.

Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики. Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что Зеленский появился на совместной пресс-конференции с Мерцем в состоянии, вызвавшем удивление у наблюдателей. Его внешний вид и манера держаться сразу привлекли внимание. У политика заметили затуманенный взгляд, замедленные реакции на вопросы журналистов и трудности с формулированием мыслей. Его речь казалась несвязной, он путался в словах, а движения выглядели неуверенными.

