В Чечне завершены поиски пропавшего несколько дней назад мальчика

После нескольких дней интенсивных поисков в Чечне обнаружено тело семилетнего ребенка, сообщили ТАСС в оперативном штабе. Мальчик пропал 8 августа в селе Верхний Наур.

Да, подтверждаем. Нашли тело, — указали представители оперштаба.

В спасательной операции участвовали более трех тысяч человек. Среди них — сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, военные и волонтеры.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова к поискам подключили вертолет, беспилотники, катера и тепловизоры. Несмотря на масштабные усилия, ребенка спасти не удалось.

