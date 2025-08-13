Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Чечне завершены поиски пропавшего несколько дней назад мальчика

Спасатели в Чечне нашли тело пропавшего пять дней назад семилетнего мальчика

Поисково-спасательный отряд. Архивное фото Поисково-спасательный отряд. Архивное фото Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

После нескольких дней интенсивных поисков в Чечне обнаружено тело семилетнего ребенка, сообщили ТАСС в оперативном штабе. Мальчик пропал 8 августа в селе Верхний Наур.

Да, подтверждаем. Нашли тело, — указали представители оперштаба.

В спасательной операции участвовали более трех тысяч человек. Среди них — сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, военные и волонтеры.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова к поискам подключили вертолет, беспилотники, катера и тепловизоры. Несмотря на масштабные усилия, ребенка спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в июле 2025 года зафиксировано 322 случая пропажи людей. В результате масштабных поисковых операций удалось найти живыми 222 человека, однако 17 пропавших оказались погибшими, а судьба 20 остается неизвестной.

До этого сообщалось, что поиск ребенка требует особой срочности. В случае инцидента нужно сразу звонить в полицию по номеру 102 или 112 и проинформировать о пропаже. Чем раньше начнется розыск, тем выше вероятность найти несовершеннолетнего целым и невредимым. Также полезно обратиться в местные поисково-спасательные отряды и общественные организации, занимающиеся поиском детей.

