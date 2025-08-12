Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:30

Исчезнувшие: что делать, если пропал человек

Исчезнувшие: что делать, если пропал человек Исчезнувшие: что делать, если пропал человек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пропажа близкого — ситуация, когда каждая минута на счету. В России действует принцип «сразу и везде»: чем быстрее начнется поиск, тем выше шансы на благополучный исход. Поэтому обращаться за помощью следует как можно быстрее и действовать в нескольких направлениях. Расскажем, что делать, если пропал человек.

Куда обращаться, если пропал ребенок

Поиск ребенка требует особой срочности. Сразу же звоните в полицию по номеру 102 или 112 и сообщайте о пропаже. Чем раньше начнется розыск, тем выше вероятность найти малыша целым и невредимым. Также полезно обратиться в местные поисково-спасательные отряды и общественные организации, занимающиеся поиском детей.

Что делать, если пропал взрослый человек

Для поиска взрослых действия схожи: первичное обращение в полицию — обязательное. При этом стоит предоставить всю доступную информацию — фото, последние контакты, сведения о состоянии здоровья или возможных психологических проблемах. Одновременное обращение в волонтерские поисковые отряды значительно увеличивает шансы на успешный исход.

Куда звонить, если пропал пенсионер

Пожилые люди зачастую страдают от заболеваний, влияющих на память или ориентирование. Помимо обращения в полицию и к волонтерам, нужно проверять больницы и социальные службы.

Сколько времени есть на поиск?

Миф о том, что есть 24 или 48 часов, ошибочен. Поиски следует начинать немедленно, так как первые часы — самые важные. Чем дольше откладывать, тем сложнее найти пропавшего человека.

Куда обращаться, если пропал человек Куда обращаться, если пропал человек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куда еще следует обратиться, если пропал человек?

Помимо полиции, помощь в поиске пропавших людей оказывают крупные волонтерские поисковые отряды, соцслужбы. На сегодняшний день крупнейшим добровольческим поисково-спасательным формированием в России и во всем мире считается ДПСО «Лиза Алерт». В отряде состоит более 40 тыс. добровольцев, которые на безвозмездной основе помогают в поиске пропавших людей по всей стране. Горячая линия движения — 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по всей России.

А еще распространяйте информацию о пропаже через соцсети и СМИ, оставайтесь на связи с родственниками и друзьями. Координация действий между всеми этими структурами повышает эффективность розыска.

Как избежать потери близких в «каменных джунглях»?

Чтобы избежать потери человека, заранее обсудите план действий с пожилыми родственниками и детьми. Но этого недостаточно.

  • Следите за местоположением близких с помощью специальных приложений.

  • Объясняйте детям и пожилым простые правила поведения в случае потери.

  • Обязательно носите при себе документы и записанные на листке бумаги контакты самых близких родственников.

Правильные действия в первые минуты и часы, когда пропал человек, — залог скорейшего и успешного его возвращения.

Ранее мы рассказывали, какие срочные меры предпринять при потере паспорта.

советы
лайфхаки
спасатели
потери
люди
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с инфекцией, сильно озадачившей врачей
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.