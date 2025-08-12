Исчезнувшие: что делать, если пропал человек

Пропажа близкого — ситуация, когда каждая минута на счету. В России действует принцип «сразу и везде»: чем быстрее начнется поиск, тем выше шансы на благополучный исход. Поэтому обращаться за помощью следует как можно быстрее и действовать в нескольких направлениях. Расскажем, что делать, если пропал человек.

Куда обращаться, если пропал ребенок

Поиск ребенка требует особой срочности. Сразу же звоните в полицию по номеру 102 или 112 и сообщайте о пропаже. Чем раньше начнется розыск, тем выше вероятность найти малыша целым и невредимым. Также полезно обратиться в местные поисково-спасательные отряды и общественные организации, занимающиеся поиском детей.

Что делать, если пропал взрослый человек

Для поиска взрослых действия схожи: первичное обращение в полицию — обязательное. При этом стоит предоставить всю доступную информацию — фото, последние контакты, сведения о состоянии здоровья или возможных психологических проблемах. Одновременное обращение в волонтерские поисковые отряды значительно увеличивает шансы на успешный исход.

Куда звонить, если пропал пенсионер

Пожилые люди зачастую страдают от заболеваний, влияющих на память или ориентирование. Помимо обращения в полицию и к волонтерам, нужно проверять больницы и социальные службы.

Сколько времени есть на поиск?

Миф о том, что есть 24 или 48 часов, ошибочен. Поиски следует начинать немедленно, так как первые часы — самые важные. Чем дольше откладывать, тем сложнее найти пропавшего человека.

Куда обращаться, если пропал человек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куда еще следует обратиться, если пропал человек?

Помимо полиции, помощь в поиске пропавших людей оказывают крупные волонтерские поисковые отряды, соцслужбы. На сегодняшний день крупнейшим добровольческим поисково-спасательным формированием в России и во всем мире считается ДПСО «Лиза Алерт». В отряде состоит более 40 тыс. добровольцев, которые на безвозмездной основе помогают в поиске пропавших людей по всей стране. Горячая линия движения — 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по всей России.

А еще распространяйте информацию о пропаже через соцсети и СМИ, оставайтесь на связи с родственниками и друзьями. Координация действий между всеми этими структурами повышает эффективность розыска.

Как избежать потери близких в «каменных джунглях»?

Чтобы избежать потери человека, заранее обсудите план действий с пожилыми родственниками и детьми. Но этого недостаточно.

Следите за местоположением близких с помощью специальных приложений.

Объясняйте детям и пожилым простые правила поведения в случае потери.

Обязательно носите при себе документы и записанные на листке бумаги контакты самых близких родственников.

Правильные действия в первые минуты и часы, когда пропал человек, — залог скорейшего и успешного его возвращения.

