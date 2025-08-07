Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 23:34

Кардиолог опроверг главный миф о любителях кофе

Кардиолог Рохас: употребление кофе не приводит к скачку артериального давления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространенное убеждение о том, что кофе повышает артериальное давление, является мифом, заявил кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию La Razon. Согласно результатам современных исследований, кофеин стимулирует нервную систему, улучшая концентрацию и снижая усталость, но не влияет на показатели давления при умеренном потреблении.

Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением, — подчеркнул специалист.

Рохас уточнил, что положительные эффекты кофе — включая профилактику когнитивных нарушений — проявляются только при разумном употреблении напитка. Кардиолог призвал не отказываться от кофе из-за ложных опасений, но и не злоупотреблять им.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг заявила, что кофе с молоком и сахаром опаснее алкоголя и энергетиков для женщин. По словам специалиста, кофеин вызывает резкий выброс кортизола, а сахар и сиропы — скачки инсулина, что негативно сказывается на гормональном фоне и обмене веществ. Врач рекомендует женщинам заменить сладкий кофе с молоком на менее вредные напитки. Альтернативой может стать кофе с растительным молоком без сахара или зеленый чай.

