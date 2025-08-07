Эндокринолог назвала напиток, который разрушает женский организм

Кофе с молоком и сахаром опаснее алкоголя и энергетиков для женщин, сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг. По словам специалиста, кофеин вызывает резкий выброс кортизола, а сахар и сиропы — скачки инсулина, что негативно сказывается на гормональном фоне и обмене веществ.

Этот, казалось бы, безобидный напиток может разрушительно влиять на женский организм: нарушать чувствительность к инсулину, усугублять симптомы ПМС (предменструальный синдром. — NEWS.ru) влиять на овуляцию и фертильность, — написала медик.

Кроме того, Янг добавила, что молоко, которое используют в латте и капучино, провоцирует появление прыщей и ускоряет старение кожи. Врач рекомендует женщинам заменить сладкий кофе с молоком на менее вредные напитки. Альтернативой может стать кофе с растительным молоком без сахара или зеленый чай.

Ранее врач Елена Соломатина заявила, что капсульный кофе способен вызвать отравление и сбой гормонального фона. Главная угроза кроется не в самом напитке, а в упаковке и длительном хранении. Дело в том, что пластик и алюминий могут выделять токсичные соединения. По словам эксперта, микропластик, бисфенол А и ионы алюминия представляют опасность для здоровья и способны влиять на работу нервной системы.