Диетолог предупредила о скрытой опасности капсульного кофе Диетолог Соломатина заявила, что капсульный кофе может привести к отравлению

Капсульный кофе может привести к отравлению и даже нарушить гормональный баланс, заявила LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что есть риск накапливания канцерогенных веществ в герметичной емкости.

Основная опасность заключается не столько в самом кофе, сколько в упаковке и условиях длительного хранения, подчеркнула Соломатина. Она добавила, что капсулы из пластика и алюминия могут выделять вредные соединения.

По ее словам, гормональный баланс могут нарушить микропластик и бисфенол А, которые нередко выделяются при нагревании пищевого пластика. Алюминиевые капсулы, в свою очередь, могут выделять ионы алюминия, которые опасны для нервной системы.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее заявила, что растворимый кофе не стоит пить натощак. По ее словам, влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно — он может вызвать раздражение кишечника.