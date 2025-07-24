Гастроэнтеролог объяснила, как растворимый кофе влияет на организм

Растворимый кофе не стоит пить натощак, заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, которые передает RT, влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно, и он может вызвать раздражение кишечника.

Кофеин, который содержится в растворимом кофе, может вызвать неприятные симптомы со стороны желудка и кишечника <...> Чрезмерное употребление кофе может вызвать тревожность, нервозность, головную боль, — заявила она.

До этого врач-эндокринолог Зухра Павлова.заявила, что добавление лимона в кофе помогает нейтрализовать конечные продукты гликирования, тем самым замедляя процессы старения в организме. По ее словам, этот простой способ может превратить привычный напиток в полезный для здоровья.

Ранее эксперт по маркетингу Сергей Митрофанов заявил, что при приготовлении растворимого кофе следует обращать внимание на цвет напитка — чем он светлее, тем лучше. В норме этот напиток имеет оттенок, похожий на сливочную карамель или молочный шоколад.