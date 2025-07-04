Эндокринолог посоветовала, как сделать кофе полезнее

Добавление лимона в кофе помогает нейтрализовать конечные продукты гликирования, тем самым замедляя процессы старения в организме, рассказала KP.RU врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, этот простой способ может превратить привычный напиток в полезный для здоровья.

Лимон — это поистине волшебный плод, сок которого борется с конечными продуктами гликирования — главными факторами старения. А в кофе они есть из-за того, что зерна подвергают обжариванию, — объяснила медик.

Павлова порекомендовала заменить коровье молоко в кофе на растительное, например на кокосовое, овсяное или соевое. Она также подчеркнула важность чтения этикеток при покупке растительного молока, чтобы выбирать максимально чистый продукт. Кроме того, врач предостерегла от чрезмерного употребления сахара и сиропов в кофе, а также от добавления алкоголя.

Ранее эксперт по маркетингу Сергей Митрофанов заявил, что при приготовлении растворимого кофе следует обращать внимание на цвет напитка — чем он светлее, тем лучше. В норме этот напиток имеет оттенок, похожий на сливочную карамель или молочный шоколад.