17 декабря 2025 в 03:20

Врач раскрыла, кому нельзя есть красную рыбу на Новый год

Врач Сухорукова: красную рыбу нельзя при подагре и болезнях щитовидной железы

Употребление красной рыбы противопоказано при подагре и заболеваниях щитовидной железы, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Кроме того, по ее словам, от продукта следует отказаться аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ.

Людям с заболеваниями щитовидной железы, связанными с избытком йода, следует быть осторожнее с употреблением рыбы. Хотя йод в рыбе обычно находится в оптимальных количествах, при определенных состояниях щитовидной железы может потребоваться ограничение потребления йодсодержащих продуктов. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом. Кроме того, в зоне риска находятся люди с подагрой, поскольку красная рыба, как и любая другая, содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты в организме, — предупредила Сухорукова.

Она подчеркнула, что людям с аллергией на рыбу категорически противопоказано употребление красной рыбы. По словам Сухоруковой, этот продукт также не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку жирные сорта рыбы могут вызывать у них дискомфорт или обострение существующих проблем. Врач отметила, что в таких случаях следует выбирать менее жирную горбушу или кижуч.

Красную рыбу не стоит есть людям, которые чувствительны к ртути. Крупные хищные рыбы, такие как чавыча, могут ее накапливать в больших объемах. Хотя в целом красная рыба считается относительно безопасной в этом отношении, беременным женщинам, кормящим матерям и маленьким детям рекомендуется выбирать более мелкие виды рыбы или употреблять ее в ограниченных количествах. Важно выбирать рыбу из проверенных источников, где контролируется содержание загрязняющих веществ, — резюмировала Сухорукова.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что среди красных рыб самыми полезными считаются семга и дикий лосось. По ее словам, кета и форель также являются ценными представителями этого семейства, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами.

