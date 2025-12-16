Беру кусочек красной рыбки и 2 ингредиента: обалденный закусочный рулет на праздничный стол — вкусно на поджаренный хлеб или с картошкой

Беру кусочек красной рыбки и 2 ингредиента и готовлю обалденный закусочный рулет на праздничный стол. Лёгкий, яркий и очень ароматный рулет, который станет украшением праздничного стола. Сочетание малосольной красной рыбы, свежего огурца и нежного творожного сыра с укропом создаёт невероятный вкус и красивый срез.

Ингредиенты на 4–6 порций: малосольная красная рыба — 200 г, творожный сыр — 150 г, свежий укроп — небольшой пучок, свежий огурец — 1–2 штуки.

Приготовление: красную рыбу нарежьте тонкими пластинами. На пищевую плёнку выложите куски рыбы внахлест, формируя единый слой. В отдельной миске смешайте творожный сыр с мелко нарезанным укропом. Равномерно распределите сырную смесь поверх рыбы. Огурец нарежьте тонкими дольками и выложите поверх сыра. Аккуратно сверните рулет с помощью плёнки и плотно оберните. Уберите рулет в холодильник минимум на 1 час, чтобы он стабилизировался. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки и выложите на красивое блюдо. Подайте к нему поджаристый хлеб или вареную картошку.

