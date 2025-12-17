Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск «Север» уничтожили украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 декабря?

Операторы FPV-дронов уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ

«Силами расчетов войск беспилотных систем группировки „Север“ были уничтожены самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“ ВСУ в Сумской области. Воздушная разведка обнаружила цели при совершении марша к боевым позициям. После получения данных целей от воздушной разведки расчеты подняли в воздух FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Каждый беспилотник был снаряжен кумулятивной боевой частью», — сказали в ведомстве.

Названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя

Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские военные заблокировали возможность отступления ВСУ из города.

«Сейчас Гуляйполе практически находится в окружении под огневым контролем ВС РФ. Все идет к тому, что, вполне вероятно, уже в этом году мы этот город, важнейший укрепрайон по направлению к Запорожью, освободим. Сопротивление, конечно, ощущается. Но самое главное, в основном все пути снабжения этой группировки, гарнизоны находятся под полным огневым контролем. Эта ситуация напоминает то, что произошло в Красноармейске. Поэтому это важнейший этап по направлению уже к самому городу Запорожью», — поделился Дандыкин.

Батальон ВСУ «Волкодавы» понес потери во время построения

Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что он устроил построение на передовой, в итоге половина военных ранены или ликвидированы.

«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным „Бонус“ к построениям на передовой», — сказал собеседник агентства.

ВС России сделали неожиданную находку после бегства «элиты» ВСУ в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» в освобожденном Красноармейске обнаружили брошенный командный пункт БПЛА считающегося элитным украинского подразделения «Птахи Мадьяра», сообщило Министерство обороны России. Спасаясь бегством, неприятель оставил десятки радиоуправляемых дронов, катушки с оптоволокном, боеприпасы, а также пульты и станции для управления беспилотниками.

«В ходе осмотра домов и подвальных помещений освобожденного Красноармейска (ДНР) военнослужащие группировки войск „Центр“ обнаружили бывший пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения „Птахи Мадьяра“ формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

Под Купянском ликвидировали группу иностранных наемников

Российские БПЛА поразили группу колумбийских наемников в районе Купянска, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Леонид Шаров. По его словам, это произошло благодаря слаженной работе расчетов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии.

«Также слаженными действиями расчетов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии поражена группа колумбийских наемников», — сказал он.

