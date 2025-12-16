Российские войска ликвидировали бойцов ВСУ из Колумбии в Харьковской области, сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад». Какие известны детали, как очередную группу наемников похоронили под Купянском, почему колумбийцы молят своего президента забрать их с Украины?

Как очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском

Начальник пресс-центра Леонид Шаров заявил, что бойцы Западной группировки войск ВС России уничтожили латиноамериканцев благодаря слаженным действиям расчетов войск беспилотных систем и артиллерии в районе Купянска. Он не уточнил число жертв в рядах наемников.

«Досрочное завершение контракта», «Очередная группа колумбийцев поедет домой в цинке», — комментируют новость в Telegram.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о применении различных средств поражения по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, по цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Леонид Шаров также сообщил, что разрозненные группы ВСУ заблокированы в двух домах в микрорайоне Юбилейный в Купянске.

«Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп <...> подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», — добавил Шаров.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Какая судьба постигла бразильских наемников в районе Купянска

Ранее командование ВСУ распорядилось передислоцировать бразильский легион на Купянское направление, писали СМИ и Telegram-каналы. Таким образом руководство армии хотело отбить «хотя бы крупицу» территории у российских войск.

Триста наемников разместили в районе населенных пунктов Соболевка и Мировое (Московка), однако они не успели предпринять попытку наступления: российская авиация точечными ударами ФАБ-500 за раз ликвидировала до четырех десятков бойцов из Бразилии.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как колумбийцы молят президента забрать их с Украины

Около 40 колумбийских наемников ВСУ ранее опубликовали обращение, в котором молят своего президента забрать их с Украины. Они попросили передать их слова по линии МИД.

Латиноамериканцы рассказали, что 60% их сограждан погибают в рядах ВСУ. Вместо обещанных гонораров и комфортной службы их используют как пушечное мясо и не выплачивают зарплату.

По словам наемников, командование не отпускает их со службы: колумбийцев сначала держали под арестом, а после погрузили в автобус и повезли «неизвестно куда».

«Они практически похитили нас. Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — рассказали наемники из Латинской Америки.

Колумбийские наемники ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему иностранные наемники бегут из ВСУ

Руководство Вооруженных сил Украины планирует ликвидировать иностранные легионы в составе сухопутных войск. Военнослужащих из подобных подразделений планируется перебрасывать в штурмовые бригады, поэтому наемники бегут из ВСУ — массово отказываются от контрактов.

Эти сведения подтвердил в том числе украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Его представители заявили, что пообщались с легионерами, узнав о ситуации из первых рук.

