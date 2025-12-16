Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:12

Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские войска ликвидировали бойцов ВСУ из Колумбии в Харьковской области, сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад». Какие известны детали, как очередную группу наемников похоронили под Купянском, почему колумбийцы молят своего президента забрать их с Украины?

Как очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском

Начальник пресс-центра Леонид Шаров заявил, что бойцы Западной группировки войск ВС России уничтожили латиноамериканцев благодаря слаженным действиям расчетов войск беспилотных систем и артиллерии в районе Купянска. Он не уточнил число жертв в рядах наемников.

«Досрочное завершение контракта», «Очередная группа колумбийцев поедет домой в цинке», — комментируют новость в Telegram.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о применении различных средств поражения по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, по цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Леонид Шаров также сообщил, что разрозненные группы ВСУ заблокированы в двух домах в микрорайоне Юбилейный в Купянске.

«Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп <...> подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», — добавил Шаров.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Какая судьба постигла бразильских наемников в районе Купянска

Ранее командование ВСУ распорядилось передислоцировать бразильский легион на Купянское направление, писали СМИ и Telegram-каналы. Таким образом руководство армии хотело отбить «хотя бы крупицу» территории у российских войск.

Триста наемников разместили в районе населенных пунктов Соболевка и Мировое (Московка), однако они не успели предпринять попытку наступления: российская авиация точечными ударами ФАБ-500 за раз ликвидировала до четырех десятков бойцов из Бразилии.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как колумбийцы молят президента забрать их с Украины

Около 40 колумбийских наемников ВСУ ранее опубликовали обращение, в котором молят своего президента забрать их с Украины. Они попросили передать их слова по линии МИД.

Латиноамериканцы рассказали, что 60% их сограждан погибают в рядах ВСУ. Вместо обещанных гонораров и комфортной службы их используют как пушечное мясо и не выплачивают зарплату.

По словам наемников, командование не отпускает их со службы: колумбийцев сначала держали под арестом, а после погрузили в автобус и повезли «неизвестно куда».

«Они практически похитили нас. Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — рассказали наемники из Латинской Америки.

Колумбийские наемники ВСУ Колумбийские наемники ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему иностранные наемники бегут из ВСУ

Руководство Вооруженных сил Украины планирует ликвидировать иностранные легионы в составе сухопутных войск. Военнослужащих из подобных подразделений планируется перебрасывать в штурмовые бригады, поэтому наемники бегут из ВСУ — массово отказываются от контрактов.

Эти сведения подтвердил в том числе украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Его представители заявили, что пообщались с легионерами, узнав о ситуации из первых рук.

Читайте также:

Деньги за квартиру Долиной отдадут мошенники? Что Лурье ответили в суде

Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря

Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?

наемники
Купянск
новости
спецоперации
ВСУ
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.