Батальон ВСУ «Волкодавы» понес потери во время построения РИА Новости: батальон ВСУ «Волкодавы» попал под удар во время построения

Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что он устроил построение на передовой, в итоге половина военных ранены или ликвидированы.

Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным «Бонус» к построениям на передовой, — сказал собеседник агентства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию. Кроме того, он обратил внимание на серьезные проблемы со снабжением. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.