Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве

Ровно год назад, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве в результате теракта погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На днях ему был открыт памятник в Подмосковье. Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. По версии следствия, террористы прикрепили бомбу к ручке электросамоката и привели ее в действие в тот момент, когда военачальник вместе с помощником проходил мимо. Кто организовал и совершил преступление — в материале NEWS.ru.

Как в Москве погиб генерал ВС РФ Игорь Кириллов

17 декабря 2024 года около 06:10 утра Кириллов вышел из своего дома на Рязанском проспекте вместе с помощником Ильей Поликарповым и направился к служебной машине. Когда они сделали несколько шагов, произошел взрыв.

Позднее эксперты установили, что сработало взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, закрепленное на электросамокате. Он был припаркован у подъезда. Вероятно, киллеры активировали взрывчатку при помощи радиосигнала. Кириллов и его помощник погибли на месте от полученных ранений.

Вскоре после случившегося президент России Владимир Путин заявил, что убийство Кириллова следует квалифицировать как теракт. Он отметил, что это не первое подобное преступление, совершенное киевскими властями.

Что стало известно в ходе расследования покушения на Кириллова

По делу о теракте, в результате которого был убит Кириллов, проходят трое фигурантов: Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев. По версии обвинения, подозреваемые заложили самодельное взрывное устройство в электросамокат и припарковали его возле жилого дома.

В августе 2025 года источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что предполагаемый куратор троих обвиняемых был объявлен в международный розыск. По его словам, силовики установили личность злоумышленника. В момент совершения преступления он, предположительно, находился в Дубае.

По данным следствия, организатором теракта мог выступать агент Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Гедзик (Струтинский).

Накануне террористического акта СБУ заочно предъявила обвинения Кириллову.

Журналист немецкого Bild Юлиан Репке заявил, что преступление было совершено всего через 20 часов после сообщения Службы безопасности Украины. «Это был короткий процесс», — подчеркнул он.

Слова Репке раскритиковала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Правильно мы поняли, что для немецких журналистов это нормально? Это вопрос не риторический», — сказала она.

Между тем в офисе украинского президента Владимира Зеленского отрицали причастность к убийству генерала ВС РФ.

«Украина не использует методы террористических форматов. У нас все события на поле боя. Решения по тому или иному генералу у нас принимаются на поле боя», — заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Кто спланировал убийство генерала ВС РФ Кириллова

Минувшей осенью Следственный комитет России завершил расследование террористического акта, которое велось в отношении Курбонова, Роберта Сафаряна, Точиева и Падиева.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что указанные лица причастны к покушению на Кирилова и его помощника. По данным СК РФ, преступление тщательно и длительное время готовилось на Украине.

«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в РФ компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову», — сказала Петренко.

В дальнейшем Курбонов под контролем своих кураторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат. Он был размещен возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов.

Роберт Сафарян, Рамазан Падиев, Батухан Точиев и Ахмад Курбанов (слева направо), обвиняемые по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, во Втором Западном окружном военном суде в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

По словам Петренко, дождавшись выхода генерала на улицу, Курбонов дистанционно привел в действие СВУ. Затем он попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее снятой для него Точиевым и Падиевым.

В СК отметили, что продолжают расследование в отношении граждан, объявленных в международный розыск, и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, а также других лиц.

В ноябре начался суд в закрытом режиме по делу об убийстве Кириллова и его помощника.

Что известно о генерале ВС РФ Кириллове

Кириллов был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ в апреле 2017 года. В частности, он участвовал в создании и принятии на вооружение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», опытные образцы которой стали поступать в российские войска в 2020 году.

Кириллов был известен резонансными заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Генерал неоднократно утверждал, что США расширяют сеть зарубежных биолабораторий, а также проводят исследования с высокопатогенными вирусами и бактериями.

В январе прошлого года Кириллов заявил, что высшие должностные лица Соединенных Штатов Америки намеренно мешали расследованию причин пандемии коронавирусной инфекции. Генерал неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины в применении химического оружия в ходе боевых действий.

Игорь Кириллов Фото: МО РФ

Незадолго до гибели Кириллов заявил, что ВСУ использовали химоружие, произведенное на Западе, в Судже Курской области. Вскоре генерал попал под британские санкции.

Кириллов был кандидатом военных наук. Под его редакцией в 2018 году издали книгу «100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ». У генерала остались жена и двое сыновей.

