15 августа 2025 в 08:33

Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова

Игорь Кириллов Игорь Кириллов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Предполагаемый куратор троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, личность злоумышленника установлена — предварительно, на момент совершения преступления он находился в Дубае.

Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск, — передал источник.

По версии следствия, куратор связался с одним из обвиняемых Батуханом Точиевым, ранее судимым за грабеж, с просьбой помочь найти жилье для своего родственника Ахмаджона Курбонова. Точиев, не знакомый с Курбоновым ранее, подобрал вариант через интернет, получил деньги от организатора и поручил своему двоюродному брату Рамазану Падиеву передать ключи.

Как установили правоохранительные органы, знакомство Точиева с куратором, выходцем из Средней Азии, произошло в 2022 году в колонии, где они отбывали срок. После освобождения они продолжали общаться.

По делу о теракте, в результате которого был убит генерал Кириллов, проходят трое фигурантов: Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев. Ни один из них не признает своей вины. По версии обвинения, преступники заложили СВУ в электросамокат и припарковали его возле жилого дома. Курбонов заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, пообещавших ему $100 тысяч (8 млн рублей) и возможность уехать в Евросоюз.

Ранее стало известно, что двое полицейских, охранявших общественный порядок в «Крокус Сити Холле» во время концерта «Пикника», в момент нападения террористов были без оружия. В ходе допроса один из правоохранителей, являющийся свидетелем по уголовному делу, сообщил, что они с напарником получили от командира устный приказ сдать служебное оружие в специальную комнату хранения. Причину такого решения они не знали, объяснил полицейский.

