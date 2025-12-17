Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита

Человек может одновременно заразиться несколькими видами гепатита, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, это явление называется коинфекцией.

Можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита? Да, такое возможно, это называется коинфекция. Заразиться одновременно двумя «кишечными» гепатитами — Е и А — возможно при употреблении сильно загрязненной воды или пищи. Течение болезни может быть более тяжелым. Гепатит Е плюс гепатит B или С — это очень опасная комбинация для людей с уже имеющимся хроническим вирусным заболеванием печени. Присоединение гепатита Е может вызвать молниеносное ухудшение функции органа и резко ухудшить прогноз. Таким пациентам особенно важно строго соблюдать меры профилактики, — пояснил Поцелуев.

По его словам, гепатит Е представляет серьезную угрозу, особенно для беременных и людей со слабым иммунитетом. Врач добавил, что защита от данного вируса на 90% зависит от сознательного поведения: кипячения воды, тщательного мытья рук и правильной термической обработки мяса.

Ранее врач-инфекционист Красногорской больницы Минздрава Московской области Наталья Турская заявила, что отказ от татуировок и использование презервативов во время полового акта помогут избежать рисков заражения гепатитом С. По ее словам, вакцины от этого вирусного заболевания печени пока не существует.