Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»

Родственник композитора Петра Ильича Чайковского Денис фон Мекк предложил присвоить мэтру звание героя США. За два года до смерти музыканта у него был гастрольный тур по городам Америки. Почему на фоне «отмены» русской культуры в мире Штаты захотели забрать себе именно Чайковского — в материале NEWS.ru.

За что Чайковскому хотят дать звание героя США

Денис фон Мекк, который называет себя прапраправнучатым племянником Чайковского, заявил, что композитору нужно присвоить звание героя США. Родственник композитора много работает с западными организациями, занимается пропагандой творчества Петра Ильича в Европе и сохранением культурного наследия. По словам Мекка, в Америке Чайковского всегда любили.

«Есть мнение, что музыка Чайковского якобы скорее европейская, с чем мне сложно согласиться. Но если есть какие-то нации, которые считают, что это их национальный герой, я за. Позже сам композитор говорил, что в США он известней, чем в России, где его ругали музыкальные критики. Если вы пойдете в архив Карнеги-холла, там увидите плакат из журнала „Наши лучшие музыканты“. <…> Там на первом месте Чайковский», — сказал Денис фон Мекк.

Родственник композитора также добавил, что попытки «отменить» русскую культуру на Западе свидетельствуют о некультурности и невоспитанности тех, кто их инициирует. «Я отношусь к подобным вещам с большим сожалением», — сказал фон Мекк.

Что связывает Чайковского с США

В 1891 году Чайковского пригласили в Америку выступить на открытии Карнеги-холла. Меценат Эндрю Карнеги построил это здание как место встречи нью-йоркского симфонического общества. Композитор успел прославиться в США еще до того, как поехал на гастроли в эту страну. В 1875 году его Первый концерт для фортепиано с оркестром был исполнен в Бостоне, американцы также успели послушать «Оркестровую сюиту» и Четвертую симфонию Чайковского.

5 мая композитор выступил на открытии Карнеги-холла. «Меня здесь всячески ласкают, чествуют, угощают. Оказывается, я в Америке вдесятеро известнее, чем в Европе. Сначала, когда мне это говорили, я думал, что это преувеличенная любезность. Теперь я вижу, что это правда… Я здесь знаменитость гораздо большая, чем в России», — писал он композитору Георгию Конюсу.

Несмотря на восторг от поездки, Петр Ильич начал тосковать по родине и был рад возвратиться из США в Россию.

Как «отменяли» Чайковского после начала СВО

После начала специальной военной операции на Украине в Европе начали «отменять» русскую культуру. В марте 2022 года Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании убрал из программы увертюру Чайковского «1812 год», так как счел «недопустимым исполнять ее в такое время».

В апреле из программы фестиваля в швейцарском Санкт-Галлене убрали оперу композитора «Орлеанская дева». Организаторы нашли связь между произведением о Жанне Д«Арк и событиями на Украине.

В этом же месяце международный конкурс им. П. И. Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов „на фоне украинского конфликта“.

22 декабря 2024 года в Литве был отменен балет „Щелкунчик“, поставленный на музыку Чайковского.

Как отреагировали в РФ на слова о Чайковском и США

Театральный критик Марина Райкина сравнила высказывания Дениса фон Мекка с попыткой американцев переписать историю. „Такое заявляют исключительно из конъюнктурных соображений, политических, экономических, потому что абсурд и глупость всегда провоцируют удивление. Американцы при поддержке господина Мекка могут выгодно переписать историю, подобно тому, как было со Второй мировой. Конечно, Чайковского они себе не заберут. Потому что мы знаем, что он наш“, — сказала Райкина NEWS.ru.

Критик предположила, что, делая в СМИ такие провокационные заявления, Денис фон Мекк просто хочет поправить свои дела в Америке. По ее мнению, при этом никакую культурную войну он не может спровоцировать.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что Денис фон Мекк „хайпует“ на имени великого композитора.

„Если представить, что американцы сфальсифицируют исторические факты, захотят переписать историю и признают Чайковского своим, нам будет только лучше. Отмененный почти во всем мире и возрожденный как национальный герой Америки Петр Ильич будет способствовать просвещению. Может, категория неграмотных граждан Америки, наконец, познакомится с великой культурой и музыкой Петра Ильича где-нибудь на Бродвее“, — сказал Шолохов NEWS.ru.

