В ГД оценили цены на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал ценовую политику Большого театра в отношении спектакля «Щелкунчик», заявив, что не понимает людей, которые ее осуждают. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что разбирательство понадобится, если все билеты будут продаваться по полмиллиона рублей. У «Щелкунчика» есть статус, спектакль имеет мировое значение, уточнил он.

В каждой сфере деятельности есть люксовые направления. Никто же не осуждает марки, которые выпускают автомобили премиум-класса. «Щелкунчик» — это великий спектакль, наш флагман, постановка мирового уровня, у которой есть высокий статус. Сейчас театр ведет очень правильную политику по продаже билетов, чтобы не было спекулянтов. Что касается цен, если бы все билеты на спектакль стоили по 500 тыс., тогда стоило бы осудить администрацию. Сейчас в кассах представлены билеты в разных ценовых категориях. Что касается аукциона, он для людей, которые имеют финансовые возможности потратить такие деньги, — отметил Шолохов.

Большой театр предложит зрителям 18 представлений знаменитого балета «Щелкунчик» в декабре, сообщили в учреждении. В январе запланировано еще 15 показов. При этом театр объявлял о начале продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Опубликованный график включает даты спектаклей и расписание продаж.