Стало известно, сколько раз покажут балет «Щелкунчик» в Большом театре

Большой театр предложит зрителям 18 представлений знаменитого балета «Щелкунчик» в декабре, сообщили в учреждении. В январе запланировано еще 15 показов.

При этом театр объявлял о начале продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Опубликованный график включает даты спектаклей и расписание продаж. Продажи билетов на четыре предновогодних показа 30 и 31 декабря начнутся 5 декабря.

Так, 2 декабря стартуют продажи на показы с 17 по 20 декабря. 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли с 21 по 27 декабря. Отмечается, что 26 декабря состоятся два представления: одно в 12:00, другое в 19:00 по московскому времени. 4 декабря откроются продажи на спектакль 27 декабря в 19:00, а также на представления 28 и 29 декабря, когда запланированы по два показа в день — в 12:00 и 19:00.

3 и 4 января зрителей ожидают по два спектакля в день. 6 января состоится один показ в 19:00 по московскому времени. По два представления будут идти с 7 по 11 января.

Ранее в Большом театре сообщили, что часть билетов на «Щелкунчика» в декабре продадут на аукционе. Соответствующее решение приняли на фоне большой популярности культовой постановки.