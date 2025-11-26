День матери
26 ноября 2025 в 13:24

Большой театр назвал еще один способ купить билеты на «Щелкунчика»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Часть билетов на балет «Щелкунчик», который покажут на сцене Большого театра в декабре, продадут через аукцион, заявили в пресс-службе театра. Там отметили, что соответствующее решение было принято из-за большой популярности постановки.

Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик», часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе, — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы принять в нем участие, необходимо заранее подать заявку согласно графику аукционов. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра. Уточняется, что подача заявок на все аукционы открывается 26 ноября в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что в этом году приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в кассах нельзя. В Большом театре заявили, что продажа откроется уже на следующей неделе, 2 декабря, и будет осуществляться только на официальном сайте учреждения.

До этого стало известно, что самый бюджетный билет на «Щелкунчика» в Москве можно приобрести всего за 500 рублей. Балет покажут в Музыкальном театре имени Саца. А самый дорогой билет на главную новогоднюю постановку, которую покажут в Кремле, будет стоить около 10 тыс. рублей.

балеты
Большой театр
щелкунчик
аукционы
