13 декабря 2025 в 12:07

Чайковского призвали объявить национальным героем США

Петр Чайковский Петр Чайковский Фото: 91050/United_Archives/TopFoto/picture-alliance/TASS
Композитор Петр Чайковский должен быть объявлен национальным героем Соединенных Штатов, заявил американец Денис фон Мекк, потомок мецената музыканта Надежды фон Мекк. По его мнению, это оправдано огромной исторической популярностью русского гения в США. В интервью РИА Новости он напомнил, что мировая премьера его Первого концерта прошла в Бостоне 150 лет назад.

Я считаю, что в каких-то вещах надо меньше жадничать. Есть мнение, что музыка Чайковского якобы скорее европейская, с чем мне сложно согласиться. Но если есть какие-то нации, которые считают, что это их национальный герой, я за, — отметил он.

Американец отметил, что сам композитор говорил о большей известности в США, чем на родине, где его «ругали музыкальные критики». В качестве доказательства своей точки зрения фон Мекк привел архив Карнеги-холла, где хранится старый плакат с заголовком «Наши лучшие музыканты», и на первом месте в этом американском списке стоит Чайковский.

Ранее американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя. Специалист посвятил жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия. Его книги стали бестселлерами.

