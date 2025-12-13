Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя Ученый Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя

Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя. Такое заявление он сделал во время выступления с лекцией в российском посольстве в Вашингтоне, передает РИА Новости. Уточняется, что специалист посвятил жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия. Его книги стали бестселлерами.

Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок, и я возвращаю его миру, — отметил он.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге планируют открыть Центр русской культуры. Как указал лидер «Русской общины» в регионе Игорь Черноскутов, там для жителей будут работать различные секции и кружки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова надела необычную брошь в рамках презентации второго издания учебника «Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта». Украшение было выполнено в виде кокошника. Предположительно, брошь была создана брендом Oxioma, который занимается «адаптацией культурного кода» в украшениях.