Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя

Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя. Такое заявление он сделал во время выступления с лекцией в российском посольстве в Вашингтоне, передает РИА Новости. Уточняется, что специалист посвятил жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия. Его книги стали бестселлерами.
Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок, и я возвращаю его миру, — отметил он.
