13 декабря 2025 в 07:55

Американский ученый рассказал о помощи России в осознании себя

Ученый Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне Посольство Российской Федерации в Вашингтоне Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд заявил, что Россия помогла ему осознать себя. Такое заявление он сделал во время выступления с лекцией в российском посольстве в Вашингтоне, передает РИА Новости. Уточняется, что специалист посвятил жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия. Его книги стали бестселлерами.

Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок, и я возвращаю его миру, — отметил он.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге планируют открыть Центр русской культуры. Как указал лидер «Русской общины» в регионе Игорь Черноскутов, там для жителей будут работать различные секции и кружки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова надела необычную брошь в рамках презентации второго издания учебника «Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта». Украшение было выполнено в виде кокошника. Предположительно, брошь была создана брендом Oxioma, который занимается «адаптацией культурного кода» в украшениях.

