Захарова украсила наряд необычной брошью Захарова надела брошь в форме лица с кокошником и попала на видео

Представитель МИД России Мария Захарова надела необычную брошь в рамках презентации второго издания учебника «Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта», передает корреспондент NEWS.ru. Украшение выполнено в виде лица с кокошником.

Брошь сделана в русском народном стиле с золотыми цветами. Аксессуар Захарова прикрепила к синему деловому наряду с белыми полосками на рукавах. Образ дипломата дополняли кольца на пальцах.

В макияже Захарова сделала акцент на губах, использовав сдержанную помаду цвета «баклажан». Оттенки образа представителя внешнеполитического ведомства гармонично перекликались между собой.

Когда на Захаровой заметили брошь, она решила поспорить с ректором насчет уникальности дипломатической академии и системы образования МИД России. Ее особенность, пояснила дипломат, заключается в том, что ведомство работает «буквально с колес». Ожидать «такой прыти», добавила она, было очень сложно.

Ранее статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева появилась на публике в необычном платье с погонами. Длинный наряд чиновницы на выступлении в Госдуме высоко оценили собравшиеся журналисты.