Бабкина поддержала тренд на ношение кокошников Певица Бабкина связала моду на кокошники с интересом к русской культуре

Интерес к народным элементам одежды связан с желанием людей стать ближе к их национальной культуре, заявила ТАСС певица Надежда Бабкина. Художественный руководитель театра «Русская песня» положительно оценила возвращение моды на кокошники.

Мода на кокошники появилась не только сейчас, она была давно, и я считаю, что это правильно, красиво и очень благородно. Такая одежда — это отношение к той традиции, в которой ты живешь, — сказала Бабкина.

По словам певицы, кокошник украсит любую девушку и сделает ее «благороднее». Бабкина напомнила, что женщины носили крупные кокошники, а девочкам и девушкам рекомендуется выбирать головной убор поменьше.

Ранее растущую популярность тренда на народную культуру и одежду отметила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По ее словам, этнический стиль активно завоевывает мировые подиумы и улицы, перестав быть исключительно российской тенденцией.