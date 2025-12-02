В Екатеринбурге может появиться Центр русской культуры

В Екатеринбурге планируют открыть Центр русской культуры, рассказал ЕАН лидер «Русской общины» в регионе Игорь Черноскутов. Там для жителей будут работать различные секции и кружки.

В ближайшем будущем откроется Центр русской культуры — большое здание в центре Екатеринбурга. Там абсолютно бесплатно можно будет посещать детские кружки, спортивные секции, курсы начальной военной подготовки, проходить реабилитацию ветеранам специальной военной операции и не только, — рассказал Черноскутов.

По мнению лидера «Русской общины», важно создавать рабочие места, которые могли бы занимать ветераны специальной военной операции. Он отметил, что центр будет многофункциональным.

