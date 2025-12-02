Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:25

В Екатеринбурге может появиться Центр русской культуры

Екатеринбург Екатеринбург Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Екатеринбурге планируют открыть Центр русской культуры, рассказал ЕАН лидер «Русской общины» в регионе Игорь Черноскутов. Там для жителей будут работать различные секции и кружки.

В ближайшем будущем откроется Центр русской культуры — большое здание в центре Екатеринбурга. Там абсолютно бесплатно можно будет посещать детские кружки, спортивные секции, курсы начальной военной подготовки, проходить реабилитацию ветеранам специальной военной операции и не только, — рассказал Черноскутов.

По мнению лидера «Русской общины», важно создавать рабочие места, которые могли бы занимать ветераны специальной военной операции. Он отметил, что центр будет многофункциональным.

Ранее в Оренбуржье появился Центр инвестиций из стран БРИКС. Сейчас в портфеле центра уже около 20 предложений для иностранных инвесторов.

Екатеринбург
центры
СВО
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России
На Украине задержали британского шпиона
Госслужащим Петербурга сообщили приятную новость о медстраховании
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Частный пансионат закрыли после госпитализации 88-летней пенсионерки
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.