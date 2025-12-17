Новый год-2026
СКА разгромил китайских драконов на своем льду

СКА победил «Шанхайских драконов» со счетом 4:1 в матче КХЛ

ХК СКА ХК СКА Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Хоккеисты СКА одержали победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на арене «Ледовый дворец» в Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

Сперва на 19-й минуте вперед вышел «Шанхай», отличившись усилиями нападающего Ника Меркли. Однако уже через две минуты счет сравнял форвард СКА Николай Голдобин, позже он оформил дубль на 57-й минуте.

Далее петербуржцы получили еще одно очко благодаря Сергею Плотникову. Джозеф Бландизи поразил пустые ворота на последней минуте матча, установив окончательный победный счет.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.

Ранее «Спартак» из Москвы одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи, проходившей в Новосибирске, завершилось вничью, 6:6, а исход противостояния решил овертайм, где москвичи установили окончательный счет — 7:6. Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов, а также дважды отличились в концовке третьего периода, что позволило им сравнять счет и перевести игру в овертайм.

