Скандал с «Огоньком», побег в США, винный бизнес: как живет Игорь Ларионов

Легенде «Детройта» и сборной СССР Игорю Ларионову исполнилось 65 лет. Профессор выиграл все титулы в истории мирового хоккея. Кого сейчас тренирует Ларионов, каким бизнесом занимается в России, почему бывший хоккеист продал всю недвижимость в США — в материале NEWS.ru.

Как Ларионов уехал из СССР ради выступлений в НХЛ

Ларионов начал хоккейную карьеру в родном Воскресенске. С 1977 по 1981 год он выступал за «Химик». После трех сезонов, проведенных в Воскресенске, хоккеист перешел в главную команду СССР — ЦСКА. В 1982-м Ларионов стал чемпионом мира, а спустя два года получил золотую медаль Олимпиады в Сараево.

В середине 1980-х хоккеист был выбран на драфте «Ванкувером». Ларионов мечтал попробовать себя за границей, однако ЦСКА не спешил расставаться с игроком. Из-за выступлений за спортивный клуб армии Ларионов считался невыездным.

В 1989 году Ларионов написал открытое письмо в адрес тренера ЦСКА и сборной СССР Виктора Тихонова, которое появилось в журнале «Огонек». Публикация произвела фурор. Ларионов рассказал обо всех проблемах в сборной и прежде всего о безнадежно устаревшем, по его мнению, стиле управления командой.

«Судя по всему, хоккеист для вас просто игрок. Функционирующая единица, которой отведена не только профессиональная, но и социальная роль. Не справляешься с ней — убирайся на все четыре стороны! Вон сколько парней мечтает в сборную попасть — только свистни! Незаменимых нет!» — написал Ларионов.

Хоккеист добился своего и уехал за океан, чтобы играть за «Ванкувер». Тихонов не стал раздувать скандал и не отлучил Ларионова от сборной.

Как «русская пятерка» играла в «Детройте»

Ларионов отыграл в НХЛ почти 17 лет. Он провел три сезона в составе «Ванкувера», но прославился в «Детройте». Ларионов выступал за команду с 1995 по 2000 год и с 2000 по 2003 год (в 2000-м он полгода играл за «Флориду», но затем был обменян обратно в «Детройт». — NEWS.ru). Вместе с ним в клубе играли Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров. Тренер Скотти Боумэн стал выпускать хоккеистов в одном сочетании, которое получило название «русская пятерка». Это сочетание отличалось от одноклубников культурой паса и комбинационной игрой.

Матч между сборными командами России и ФИФА, посвященный 100-летию российского футбола и 850-летию Москвы. Кубок Стэнли представили зрителям российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов (слева направо) Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В сезоне-1995/96 «Детройт» выиграл регулярный чемпионат с 62 победами, а в следующем завоевал Кубок Стэнли. «Русская пятерка» прекратила существование в 1997 году, когда автомобильная авария поставила крест на карьере Константинова. В следующем сезоне «Детройт» повторно взял Кубок Стэнли.

Последним клубом Ларионова в НХЛ стал «Нью-Джерси Девилз». В 2004 году он уехал из США и завершил карьеру в шведском клубе «Брунфло». Ларионов играл в хоккей до 46 лет. В 2008 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ) и в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Ларионов провел в лучшей лиге мира 921 матч, забросил 169 шайб и отдал 475 результативных передач.

Хоккеист принимал умные и часто нестандартные решения на площадке. За отточенную технику и понимание игры его прозвали Профессором. Первым его так назвал Фетисов еще во время выступлений за ЦСКА.

Во многом на манеру игры Ларионова повлияло его увлечение шахматами. Бывший одноклубник хоккеиста по «Детройту» Никлас Линдстрем называл его профессором хоккейной науки. В НХЛ Ларионов играл в шахматы с партнерами по команде и уступил лишь однажды.

Почему Ларионов отказался от недвижимости в США

В 2024 году в интервью Sport24 Ларионов заявил, что продал всю недвижимость в США.

«Мы закрыли нашу американскую историю длиной в 35 лет. Все продали и полностью перебрались в Россию. Дочери остались в Европе, сын здесь», — сказал Ларионов.

Женой хоккеиста является фигуристка Елена Батанова. Они поженились в середине 1980-х. У супругов родились трое детей: дочери Алена и Дайана, а также сын Игорь, который пошел по стопам отца и играл в хоккей. Ларионов рассказывал, что последним из «русской пятерки» вернулся в Россию.

«Не хочу касаться политики, это совсем другая история. За эти годы я познакомился со многими прекрасными людьми из Северной Америки, с которыми мы поддерживаем отношения. Но мы приняли решение. Хотим быть здесь, хотим наслаждаться тем воздухом, языком, людьми, друзьями, театрами, общением, которые можем получить в России. Хотим развиваться вместе с нашей страной», — добавил Ларионов.

Он назвал Россию более безопасным и экономически интересным государством, чем США. Ларионов отметил, что в том числе по этой причине вернулся на родину.

Каким бизнесом занимается Ларионов в России

Ларионов занимался в США винодельческим бизнесом — у него был собственный бренд. Однако он его приостановил после отъезда из страны. Экс-хоккеист рассказывал, что поставил на паузу отношения с зарубежными партнерами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я бы хотел производить свое вино в России, уже проводил переговоры с одним из производителей в Крыму, пробовал его вина, чтобы сделать совместный проект. Но мне важно понимать, какая история стоит за этим вином. Мне по душе вина из международных сортов — шардоне, каберне фран, вионье. Российские вина меняются, вижу, как виноделие развивается и становится лучше, я пробовал вина Николаевых, прекрасные», — отмечал экс-хоккеист.

В интервью ТАСС Профессор заявил, что пока у него нет времени на этот бизнес.

«За три года ничего не поменялось. У меня все время связано только с командой, игрой, ребятами, коллективом и, конечно, с городом. Скажу честно, пока еще нет, оно в пути [личная коллекция вина]. Это моя личная коллекция, она уже в Европе и, надеюсь, через месяц-полтора окажется дома», — сказал Ларионов.

Бывший хоккеист является совладельцем сети гриль-баров в Москве.

Какую команду сейчас тренирует Ларионов

После окончания карьеры Ларионов занимался агентской деятельностью. Во время Олимпиады в Пхенчхане в феврале 2018 года он работал комментатором на Первом канале. С 2020 по 2021-й Ларионов возглавлял молодежную сборную России.

В тот же период экс-хоккеист дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции. В 2021–2022 годах он работал главным тренером олимпийской сборной России.

С 2022 по 2025 год Ларионов возглавлял «Торпедо». Под его руководством нижегородская команда трижды выходила в плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом сезоне КХЛ «Торпедо» вылетело в первом раунде, проиграв действующему чемпиону — ярославскому «Локомотиву». В начале апреля 2025-го клуб расторг контракт с Ларионовым. Это решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Ларионов взял небольшую паузу в карьере. Он посещал футбольные эфиры, где обсуждал матчи Лиги чемпионов. Экс-хоккеист назвал голландского нападающего Йохана Круиффа кумиром детства. Ларионов подчеркнул, что, играя в хоккей, применял ряд футбольных приемов.

2 июня 2025 года Ларионов возглавил СКА, сменив на посту главного тренера Романа Ротенберга. Ларионов-младший также играет за этот клуб.

«От нынешнего СКА ждут больших результатов в этом сезоне. Я сомневаюсь, что СКА станет однозначным лидером Западной конференции. Точно будет бороться за плей-офф, а дальше покажет время. Много разговоров о тактике [Ларионова], питании, форме, но резкие изменения внутри команды не всегда приводят к положительным результатам», — заявил в интервью NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Фетисов пожелал удачи Ларионову на посту главного тренера СКА.

«Это выдающийся хоккеист, который прекрасно разбирается в нашей игре. За прошедшее время он набрался тренерского опыта. Посмотрим, как он на самой крутой арене справится с психологическими моментами и определенным давлением. Здесь у него будет другая история, нежели в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что все получится», — сказал Фетисов.

Судья Иван Фатеев, главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов и судья Илья Колясников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

На данный момент СКА занимает девятое место в Западной конференции.

В июле этого года Ларионов совместно с одной букмекерской конторой запустил подкаст о хоккее. Его гостями стали экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк, партнер по «русской пятерке» Федоров, легендарный советский игрок Александр Якушев, нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, бывший судья и комментатор Леонид Вайсфельд, а также вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

