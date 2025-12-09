ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:45

Игроки одного клуба не попали в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала

Ни один игрок СКА не попал в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала

Владимир Галкин (ХК «Автомобилист») Владимир Галкин (ХК «Автомобилист») Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Объявлен окончательный состав «России 25» на Кубок Первого канала, сообщил Telegram-канал «Хоккей России». Ни один игрок СКА не вошел в сборную. Вратарями выбрали Владимира Галкина из «Автомобилиста», Максима Моторыгин из «Динамо», Александра Самойлова из «Северстали» и Илью Самсонова из «Сочи».

Линию обороны укомплектуют Тимур Ахияров из «Сибири», Ярослав Бусыгин из краснодарского «Автомобилиста», Григорий Дронов из «Трактора», Александр Елесин из ярославского «Локомотива», игрок казанского «Ак Барса» Илья Карпухин.

Кроме того, в защите оказались Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Лямкин из «Ак Барса», Даниил Пыленков («Динамо Москва»), Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» и Дмитрий Юдин («Автомобилист»).

Ранее экс-защитник сборной России по хоккею Дарюс Каспарайтис признался, что более 15 лет не употребляет спиртные напитки, победив свою зависимость после обращения в сообщество анонимных алкоголиков в 1994 году. Он отметил, что алкоголизм является неизлечимой болезнью, которая может затронуть любого, но с ней можно научиться жить при поддержке других людей.

хоккей
спорт
СКА
Динамо
