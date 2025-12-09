Игроки одного клуба не попали в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала

Объявлен окончательный состав «России 25» на Кубок Первого канала, сообщил Telegram-канал «Хоккей России». Ни один игрок СКА не вошел в сборную. Вратарями выбрали Владимира Галкина из «Автомобилиста», Максима Моторыгин из «Динамо», Александра Самойлова из «Северстали» и Илью Самсонова из «Сочи».

Линию обороны укомплектуют Тимур Ахияров из «Сибири», Ярослав Бусыгин из краснодарского «Автомобилиста», Григорий Дронов из «Трактора», Александр Елесин из ярославского «Локомотива», игрок казанского «Ак Барса» Илья Карпухин.

Кроме того, в защите оказались Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Лямкин из «Ак Барса», Даниил Пыленков («Динамо Москва»), Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» и Дмитрий Юдин («Автомобилист»).

