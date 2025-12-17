Новый год-2026
17 декабря 2025 в 03:12

Лукашенко раскрыл, чего хотят Путин и Зеленский

Лукашенко: Путин хочет мира на Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент России Владимир Путин желает достижения мира в конфликте на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV. По его словам, того же хочет и украинский лидер Владимир Зеленский.

Я сейчас уверен, что Путин хочет мира [на Украине]. Того же хочет и [Владимир] Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира, — полагает Лукашенко.

Он подчеркнул, что конфликт нельзя пускать на самотек, поскольку это может кончиться плохо для всего мира. Сейчас самое время урегулировать ситуацию, пока США «серьезно подключились к этому вопросу», считает политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели текст совместного заявления лидеров Евросоюза, в котором они описали свое видение гарантий безопасности Украине. Он отказался комментировать газетные сообщения на эту тему.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о системной коррупции на Украине. Во время общения с прессой в Вашингтоне он также усомнился в демократичности украинской политической модели, сославшись на многолетний перерыв в проведении общенационального голосования.

