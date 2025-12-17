В Госдуме прокомментировали задержание в Германии Семака и его супруги Депутат Свищев осудил таможенников ЕС после задержания в ФРГ Семака с женой

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе со «Спорт-Экспресс» осудил действия немецких таможенников после задержания главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны в аэропорту в Германии. По его словам, времена непростые, и россиянам во избежание агрессии в свою сторону сейчас надо «очень аккуратно соблюдать» нормы и ограничения, которые действуют в Европе.

Все, что связано с нашими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели против нас санкции, — сказал парламентарий.

Ранее Анна Семак рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена. Их вынудили заплатить крупный штраф за вещи, купленные в Германии. Она объяснила, что по новым законам Евросоюза граждане России не имеют права вывозить товары, стоимость которых превышает €300 (28 тыс. рублей).

До этого адвокат Сергей Жорин предположил, что Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена, поскольку они могли нарушить запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Он объяснил, что подобные правила существуют в рамках санкций Евросоюза против РФ, запрет действует, если стоимость одной единицы товара превышает €300 (28 тыс. рублей).