Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 01:57

В Госдуме прокомментировали задержание в Германии Семака и его супруги

Депутат Свищев осудил таможенников ЕС после задержания в ФРГ Семака с женой

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе со «Спорт-Экспресс» осудил действия немецких таможенников после задержания главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны в аэропорту в Германии. По его словам, времена непростые, и россиянам во избежание агрессии в свою сторону сейчас надо «очень аккуратно соблюдать» нормы и ограничения, которые действуют в Европе.

Все, что связано с нашими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели против нас санкции, — сказал парламентарий.

Ранее Анна Семак рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена. Их вынудили заплатить крупный штраф за вещи, купленные в Германии. Она объяснила, что по новым законам Евросоюза граждане России не имеют права вывозить товары, стоимость которых превышает €300 (28 тыс. рублей).

До этого адвокат Сергей Жорин предположил, что Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена, поскольку они могли нарушить запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Он объяснил, что подобные правила существуют в рамках санкций Евросоюза против РФ, запрет действует, если стоимость одной единицы товара превышает €300 (28 тыс. рублей).

Госдума
Германия
задержания
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы рассказали, что над Краснодарским краем снова грохочут взрывы
СКА разгромил китайских драконов на своем льду
Названы темы итогового обращения Трампа к нации
В некоторых селах подконтрольной Киеву части ДНР ввели эвакуацию
Как подготовить дом для празднования Нового года. Инструкция для дачников
Одесса остается без путей снабжения: почему РФ вынуждена бить по ее портам
В Госдуме прокомментировали задержание в Германии Семака и его супруги
Названы новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Еще два аэропорта в России закрылись
SHOT сообщил, что на юге России раздались взрывы
США полностью запретили въезд для граждан пяти стран
Проект Сороса или рупор Зеленского? Кто такая скандалистка из Рады Безуглая
«Ак Барс» одержал пятую победу в последних матчах КХЛ
Стало известно, что Россия и США делают перед запуском баллистических ракет
РВСН заступили на дежурство с новым ракетным комплексом «Ярс»
Напавший на школу в Одинцово подросток дал признательные показания
SHOT сообщил, что в Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов
Батальон ВСУ «Волкодавы» понес потери во время построения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 декабря 2025 года
Приметы 17 декабря — Варварины морозы: ищем суженого-ряженого!
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.