22 декабря 2025 в 12:30

Ученые ответили, что помогает поддержать память в пожилом возрасте

Университет Шеффилда: музыка поможет поддержать память в пожилом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Игра на музыкальных инструментах поможет поддержать память и мышление после 60 лет, сообщает «Петербург2» со ссылкой на исследование ученых из университета Шеффилда. Наибольшую пользу принесет импровизация.

Сообщается, что положительного эффекта можно достичь не только с использованием классических музыкальных инструментов. Положительную динамику отметили у испытуемых, которые занимались на цифровых платформах, например с помощью приложений для создания музыки.

Ученые отметили, что ключевым фактором стало не само устройство, а вовлеченность в творческий процесс. По мнению исследователей, помимо развития памяти такой подход также поможет сохранить интерес к жизни и стимулировать воображение.

Ранее невролог Лусине Брсикян рассказала, что повышенный уровень липидов указывает на риски болезни Альцгеймера. Она отметила, что с каждым годом болезнь начинает развиваться у все более молодых людей.

