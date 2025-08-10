«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp

«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp Депутат Ткачев назвал бесполезной блокировку голосовой связи в мессенджерах

Потенциальная блокировка голосовой связи в зарубежных мессенджерах окажется совершенно бесполезной, таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. По его словам, при данном сценарии пользователи снова воспользуются VPN.

Наверное, технически это и возможно сделать, но не предполагаю как. С точки зрения блокировки иностранных сервисов мы опять столкнемся с VPN. <...> Какого-то плюса для общества точно не принесет, — убежден Ткачев.

Депутат считает правильным улучшение отечественных мессенджеров. Он уверен, что россияне должны сами выбирать российские приложения. При этом он раскритиковал идею использовать блокировки, чтобы завлечь пользователей в них.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что уже с 1 сентября производители смартфонов обязаны обеспечить полную работу RuStore без ограничений. Он подчеркнул, что любые блокировки предустановленного ПО или приложений из российского магазина будут считаться нарушением закона.