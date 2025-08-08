Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 04:08

В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов

Депутат Немкин: смартфоны без RuStore признают некачественным товаром

С 1 сентября производители смартфонов обязаны обеспечить полную работу RuStore без ограничений, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Любые блокировки предустановленного ПО или приложений из российского магазина будут считаться нарушением закона, подчеркнул он.

Новые правила особенно затронут Apple, чья политика запрещает альтернативные магазины приложений. Закон «О защите прав потребителей» требует от производителей и продавцов гарантировать пользователям свободу скачивания, обновления и оплаты приложений через RuStore.

Немкин пояснил, что нарушение требований приведет к признанию устройства некачественным товаром. Покупатель получит право на замену, ремонт или возврат денег. Основанием для претензий станет также невозможность установить RuStore, отказ принимать оплату российской картой или блокировка его приложений.

Хотя RuStore сейчас доступен только на Android и HarmonyOS, его версия для iOS уже создана. Появление магазина на платформе Apple зависит от выполнения компанией требований российского законодательства. Новый закон, как отметил депутат, укрепляет цифровой суверенитет России, создавая независимую технологическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обязал компанию Proxima Beta Pte. Limited, издателя популярных шутеров PUBG и PUBG Mobile, выполнить ряд требований для работы в России. Согласно новым правилам, разработчик обязан открыть официальное представительство в РФ, пройти регистрацию в РКН и разместить соответствующую информацию на своем сайте.

