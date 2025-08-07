Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 10:36

Шутеры PUBG и PUBG Mobile могут заблокировать в России

Роскомнадзор обязал издателя шутеров PUBG и PUBG Mobile открыть офис в России

Роскомнадзор обязал компанию Proxima Beta Pte. Limited, издателя популярных шутеров PUBG и PUBG Mobile, выполнить ряд требований для работы в России, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно новым правилам, разработчик обязан открыть официальное представительство в РФ, пройти регистрацию в РКН и разместить соответствующую информацию на своем сайте.

Особое внимание уделено требованиям по хранению данных российских пользователей. После выхода игр в российском магазине приложений RuStore издатель должен обеспечить локализацию хранения данных игроков на территории РФ, включая их переписки, а также предоставить спецслужбам доступ к этой информации. В случае невыполнения этих требований компанию ждут санкции: от ограничений на рекламу и исключения из поисковой выдачи до полной блокировки, как это ранее произошло с GoDaddy и Amazon.

За несоблюдение аналогичных требований в 2023 году компания уже была оштрафована на 1 млн рублей. Информацию об этом подтвердили Mash в Роскомнадзоре.

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность на территории РФ владельцев компании «Леста» Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Компания «Леста» является издателем компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей».

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
