Шутеры PUBG и PUBG Mobile могут заблокировать в России Роскомнадзор обязал издателя шутеров PUBG и PUBG Mobile открыть офис в России

Роскомнадзор обязал компанию Proxima Beta Pte. Limited, издателя популярных шутеров PUBG и PUBG Mobile, выполнить ряд требований для работы в России, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно новым правилам, разработчик обязан открыть официальное представительство в РФ, пройти регистрацию в РКН и разместить соответствующую информацию на своем сайте.

Особое внимание уделено требованиям по хранению данных российских пользователей. После выхода игр в российском магазине приложений RuStore издатель должен обеспечить локализацию хранения данных игроков на территории РФ, включая их переписки, а также предоставить спецслужбам доступ к этой информации. В случае невыполнения этих требований компанию ждут санкции: от ограничений на рекламу и исключения из поисковой выдачи до полной блокировки, как это ранее произошло с GoDaddy и Amazon.

За несоблюдение аналогичных требований в 2023 году компания уже была оштрафована на 1 млн рублей. Информацию об этом подтвердили Mash в Роскомнадзоре.

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность на территории РФ владельцев компании «Леста» Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Компания «Леста» является издателем компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей».