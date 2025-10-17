Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:46

Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила неофициальную русскую озвучку в тестовой версии

Фото: GSC Game World

Поклонники шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получили возможность оценить русскоязычную версию игры, пишет Ferra.ru. Команда Eloquence Studio выпустила первую тестовую версию неофициальной озвучки, предлагая игрокам погрузиться в мир Чернобыльской Зоны отчуждения с знакомыми голосами.

В текущей сборке разработчики полностью перевели и озвучили основной сюжетный контент. Это охватывает события от самого начала игры до встречи с ключевыми персонажами Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все возможные сюжетные развилки.

Команда Eloquence Studio уже завершила работу над персонажами, населяющими локации Залесье, Химзавод и Свалка. Разработка последующих глав продолжается.

В создании масштабного проекта приняли участие более 80 актеров озвучивания, подаривших свои голоса 180 игровым персонажам. Авторы подчеркивают, что выпущенная версия носит тестовый характер. Поэтому игроки могут столкнуться с ошибками, услышать фрагменты оригинальных голосов или временные тембры.

Ранее в Брянской областной думе призвали запретить компьютерную игру в жанре шутера от первого лица Postal 2. Местный депутат Михаил Иванов обвинил проект в пропаганде жестокости и позоре индустрии.

