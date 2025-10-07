Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 18:04

Разработчики Battlefield 6 намекнули на появление нового контента в игре

Авторы Battlefield 6 намекнули на появление в игре морских сражений и взводов

Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

В шутере от первого лица Battlefield 6 появятся морские сражения и взводы, но они не будут доступны в стартовой версии, сообщает Cybersport. Разработчики из Battlefield Studios и Electronic Arts официально подтвердили планы по внедрению нового контента и обозначили несколько изменений, которые появятся в игре на релизе.

Запросы на морские сражения не остались незамеченными, как и призывы добавить любимый фанатами маленький вертолет, взводы и многое другое, — намекнули студии.

В ближайшей перспективе игроков ждет бесплатная королевская битва, она стартует 28 октября одновременно с первым сезоном. Вместе с Season 1 пользователям будут доступны новые карты, оружие, события и дополнительный контент для основной игры. Релиз шутера на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 10 октября.

Ранее журналисты выяснили, какие компьютерные игры делают детей азартными. По мнению специалистов, Minecraft и Fortnite могут повышать риск развития лудомании. Виной всему так называемые лутбоксы — кейсы с предметами разной ценности, которые приобретаются за реальные деньги. Процесс их покупки во многом похож на игру в казино.

