Разработчики Battlefield 6 намекнули на появление нового контента в игре

В шутере от первого лица Battlefield 6 появятся морские сражения и взводы, но они не будут доступны в стартовой версии, сообщает Cybersport. Разработчики из Battlefield Studios и Electronic Arts официально подтвердили планы по внедрению нового контента и обозначили несколько изменений, которые появятся в игре на релизе.

Запросы на морские сражения не остались незамеченными, как и призывы добавить любимый фанатами маленький вертолет, взводы и многое другое, — намекнули студии.

В ближайшей перспективе игроков ждет бесплатная королевская битва, она стартует 28 октября одновременно с первым сезоном. Вместе с Season 1 пользователям будут доступны новые карты, оружие, события и дополнительный контент для основной игры. Релиз шутера на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 10 октября.

