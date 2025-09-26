Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 21:44

Стало известно, какие компьютерные игры делают детей азартными

NYP: Fortnite и Minecraft могут привить детям зависимость от азартных игр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярные видеоигры Minecraft и Fortnite могут повышать риск развития игровой зависимости у детей, пишет The New York Post. Специалисты советуют родителям обращать внимание на игры, которые выбирает ребенок.

По мнению ученых, виной тому стали так называемые лутбоксы — кейсы с предметами разной ценности. Игроки могут приобретать их за реальные деньги или получать в процессе прохождения. При этом выпадение определенных предметов из кейсов не гарантировано, что превращает процесс их открытие в аналог игры в казино.

Исследование показало, что молодые люди, игравшие в подобные игры в подростковом возрасте, на 10% чаще сталкиваются с проблемами, связанными с азартными играми. Эксперты отмечают, что проблема не ограничивается только игровым контентом. На детей также негативно влияет реклама азартных развлечений в интернете и на телевидении.

Ранее сообщалось, что компьютерные игры Dota 2, FIFA и Counter-Strike планируют включить в школьную программу по физкультуре. Сеанс в одной из игр смогут засчитать как тренировку на развитие реакции и стратегического мышления. Учебный модуль может занять от восьми до 36 часов. Якобы Минпросвещения уже поддержало инициативу и законопроект вскоре внесут в Госдуму. Позднее эта информация была опровергнута.

игры
дети
азартные игры
ученые
видеоигры
