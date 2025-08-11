Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт

Куда обращаться, если потерял паспорт: вопрос, с которым может столкнуться каждый. Потеря главного документа гражданина России — стрессовая ситуация, но важно действовать оперативно и грамотно, чтобы избежать неприятных последствий.

Потеря паспорта влечет не только бытовые неудобства, но и может привести к серьезным рискам, например мошенничеству. В этой статье разберем, какие шаги предпринять в разных ситуациях: как избежать потери, пожалуй, основного документа в жизни каждого из нас и куда идти или писать для его восстановления.

Что делать, если паспорт потерян или украден?

Первое, что надо сделать, — максимально оперативно обратиться в отдел МВД (полицию) и написать заявление об утере. Это защитит вас от возможного использования документа мошенниками. Далее следует подать заявление на восстановление паспорта в МФЦ, ГУВМ МВД или через портал «Госуслуги». В Москве и Московской области можно обратиться в любой многофункциональный центр (МФЦ), но быстрее всего документ восстановят в ГУВМ МВД по месту регистрации.

Нужно ли носить паспорт с собой?

Закон не обязывает граждан всегда иметь при себе паспорт, поэтому лучше хранить его дома в надежном месте. Однако если документ нужен для каких-либо процедур (банковские операции, покупка билетов), берите его с собой, но будьте осторожны.

Если паспорт нашелся после утери

Если вы нашли свой паспорт после подачи заявления о потере, его сразу необходимо сдать в МВД или ГУВМ МВД, так как он считается недействительным. Вам все равно придется получать новый.

Куда обращаться, если потерял паспорт

Если паспорт нашли другие люди

Бывает, что потерянный документ находят посторонние и требуют за него деньги. В этом случае не стоит соглашаться на условия — требование вознаграждения за возврат паспорта незаконно. Лучше сообщить в полицию, чтобы документ вернули официально.

Как избежать потери паспорта?

  • Храните его дома в надежном месте.

  • Делайте копии страниц с важными данными.

  • Используйте цифровые аналоги (например, приложение «Госуслуги»).

Куда обращаться, если потеряли паспорт, теперь вы знаете: в полицию при краже, в ГУВМ МВД или МФЦ при утере, а при находке «заветной красной книжицы» — в органы правопорядка. Главное — не паниковать и действовать по установленному алгоритму.

