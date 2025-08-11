Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт

Куда обращаться, если потерял паспорт: вопрос, с которым может столкнуться каждый. Потеря главного документа гражданина России — стрессовая ситуация, но важно действовать оперативно и грамотно, чтобы избежать неприятных последствий.

Потеря паспорта влечет не только бытовые неудобства, но и может привести к серьезным рискам, например мошенничеству. В этой статье разберем, какие шаги предпринять в разных ситуациях: как избежать потери, пожалуй, основного документа в жизни каждого из нас и куда идти или писать для его восстановления.

Что делать, если паспорт потерян или украден?

Первое, что надо сделать, — максимально оперативно обратиться в отдел МВД (полицию) и написать заявление об утере. Это защитит вас от возможного использования документа мошенниками. Далее следует подать заявление на восстановление паспорта в МФЦ, ГУВМ МВД или через портал «Госуслуги». В Москве и Московской области можно обратиться в любой многофункциональный центр (МФЦ), но быстрее всего документ восстановят в ГУВМ МВД по месту регистрации.

Нужно ли носить паспорт с собой?

Закон не обязывает граждан всегда иметь при себе паспорт, поэтому лучше хранить его дома в надежном месте. Однако если документ нужен для каких-либо процедур (банковские операции, покупка билетов), берите его с собой, но будьте осторожны.

Если паспорт нашелся после утери

Если вы нашли свой паспорт после подачи заявления о потере, его сразу необходимо сдать в МВД или ГУВМ МВД, так как он считается недействительным. Вам все равно придется получать новый.

Если паспорт нашли другие люди

Бывает, что потерянный документ находят посторонние и требуют за него деньги. В этом случае не стоит соглашаться на условия — требование вознаграждения за возврат паспорта незаконно. Лучше сообщить в полицию, чтобы документ вернули официально.

Как избежать потери паспорта?

Храните его дома в надежном месте.

Делайте копии страниц с важными данными.

Используйте цифровые аналоги (например, приложение «Госуслуги»).

Куда обращаться, если потеряли паспорт, теперь вы знаете: в полицию при краже, в ГУВМ МВД или МФЦ при утере, а при находке «заветной красной книжицы» — в органы правопорядка. Главное — не паниковать и действовать по установленному алгоритму.

