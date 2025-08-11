«Госуслуги» ожидает масштабное изменение

В России планируют комплексно трансформировать систему государственных услуг: разрозненные сервисы намерены сгруппировать по жизненным ситуациям, рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Также планируют закреплять за каждой услугой собственного куратора, который будет контролировать ее выполнение и качество.

Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой, — подчеркнул Григоренко.

По задумке, гражданам не придется искать каждый сервис отдельно: услуги будут объединены по принципу «одного окна» и предлагаться пакетами в зависимости от ситуации. Ожидается, что инициатива сократит бюрократические барьеры, ускорит получение услуг и упростит взаимодействие граждан с государственными органами, однако детали внедрения и сроки пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что восстановить страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка при утере можно через портал госуслуг, для этого родителю необходимо подать соответствующее заявление. По словам специалистов Роскачества, СНИЛС появится в личном кабинете в течение суток.