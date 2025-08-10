В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек Член ОП Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

В России бабушкам и дедушкам необходимо дать возможность вписывать внуков в свои паспорта, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, пришло время, чтобы вернуться к рассмотрению этой инициативы.

Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться, — сказал он.

По словам Рыбальченко, такая мера упростит старшему поколению решение различных вопросов, связанных с внуками, включая заселение в гостиницы или организацию медицинских процедур. Особенно это актуально для многодетных семей, где бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании детей, считает общественник.

Ранее член Общественной палаты РФ предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.