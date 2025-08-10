Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:12

В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Член ОП Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России бабушкам и дедушкам необходимо дать возможность вписывать внуков в свои паспорта, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, пришло время, чтобы вернуться к рассмотрению этой инициативы.

Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться, — сказал он.

По словам Рыбальченко, такая мера упростит старшему поколению решение различных вопросов, связанных с внуками, включая заселение в гостиницы или организацию медицинских процедур. Особенно это актуально для многодетных семей, где бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании детей, считает общественник.

Ранее член Общественной палаты РФ предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

внуки
семьи
бабушки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.