11 августа 2025 в 10:44

Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС

Юрист Русяев: для интеграции СНИЛС в паспорт нужно изменение правовой базы

Внесение данных страхового номера индивидуального лицевого счета в паспорт гражданина России требует изменения действующего законодательства, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для реализации этой идеи необходимо дополнить нормативные акты, регулирующие оформление паспортов.

Вопрос о внесении сведений СНИЛС в паспорт требует рассмотрения с точки зрения действующего законодательства. Порядок оформления и использования паспорта регулируется Положением о паспорте гражданина РФ. Документ содержит исчерпывающий перечень сведений, которые могут быть внесены в паспорт. Указание СНИЛС в данном перечне отсутствует. Внесение иных данных в паспорт без изменения нормативных актов приведет к признанию документа недействительным. Реализация идеи, озвученной депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, возможна только при внесении изменений в Положение о паспорте и, при необходимости, в ФЗ «О персональных данных» в части регулирования обработки сведений о СНИЛС, — пояснил Русяев.

Он отметил, что изменения потребуют согласования с МВД, Социальным фондом РФ и Минцифры, а это может занять значительное время. По его словам, интеграция данных возможна путем добавления графы о СНИЛС в бланк паспорта или внесением их в электронный паспорт гражданина России.

Изменения в Положение о паспорте и в ФЗ «О персональных данных» должны пройти процедуру законодательного или подзаконного утверждения, включая согласование с МВД, Социальным фондом РФ и Минцифры. Практически реализация может быть осуществлена двумя путями: добавлением графы о СНИЛС в бланк паспорта или интеграцией этих данных в электронный паспорт, проект которого уже существует. Однако без официального изменения правовой базы и утверждения соответствующих форм бланков такое объединение юридически невозможно, — резюмировал Русяев.

Ранее Нилов заявил, что внесение данных СНИЛС в паспорт упростит жизнь россиян, избавив от необходимости носить с собой дополнительные документы или искать номер в электронных сервисах. По его словам, СНИЛС уже используется для идентификации в различных организациях и его включение в государственный документ, удостоверяющий личность, станет логичным шагом.

