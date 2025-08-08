В Госдуме объяснили идею включить данные СНИЛС в паспорт

Внесение данных страхового номера индивидуального лицевого счета в паспорт упростит жизнь россиян, избавив от необходимости носить с собой дополнительные документы или искать номер в электронных сервисах, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, СНИЛС уже используется для идентификации в различных организациях и его включение в государственный документ, удостоверяющий личность, станет логичным шагом.

СНИЛС присваивается уже с рождения. Это индивидуальный лицевой счет человека. СНИЛС сегодня требуется для идентификации во многих организациях. Никакой проблемы нет в том, чтобы внести изменения в положение о паспорте, чтобы в нем были эти данные. Это было бы удобно. Не нужно носить дополнительные документы, не нужно при необходимости залезать на портал «Госуслуги», что-то искать. Не нужно с собой фотографии носить в телефоне, если в паспорте этот номер есть и он прописан. Поэтому считаю, что необходимо этот вопрос рассмотреть, — пояснил Нилов.

Он отметил, что на начальных этапах реализации данной инициативы можно сделать внесение данных СНИЛС добровольным. Депутат добавил, что в паспорт гражданина РФ уже вносится различная информация. По его словам, к ней относятся данные о загранпаспорте, воинском учете, группе крови и семейном положении.

У нас же вносятся данные о загранпаспорте, постановке на воинский учет, группе крови, детях, семейном положении, постоянной регистрации. Почему не внести и не иметь в паспорте номер СНИЛС, который, соответственно, не меняется? Можно на первом этапе сделать это добровольно, — резюмировал Нилов.

Ранее стало известно, что восстановить страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка при утере можно через портал «Госуслуги», для этого родителю необходимо подать соответствующее заявление. По словам специалистов Роскачества, СНИЛС появится в личном кабинете в течение суток.