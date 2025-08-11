Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Британии раскритиковали Зеленского за отказ от уступки территорий

FT: позиция Зеленского об отказе от уступки территорий является нереалистичной

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских сторонников о невозможности уступки территорий нереалистична, пишет политический обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. Он подчеркнул, что нехватка человеческого ресурса в ВСУ становится все более острой.

Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична. <…> Рассматривая будущее Украины в более широком смысле, ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальному вопросу, каким бы важным он ни был, — полагает Рахман.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют. По мнению историка, если Зеленский не согласится на территориальные уступки, то Украине понадобится новый лидер, готовый к компромиссу.

