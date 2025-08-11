Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:14

Сотни человек пропали в Петербурге и Ленобласти за один месяц

«ЛизаАлерт»: в июле в Петербурге и Ленобласти пропали 322 человека

Фото: Roman Naumov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в июле 2025 года зафиксировано 322 случая пропажи людей, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». Как сказано на странице организации во «ВКонтакте», в результате масштабных поисковых операций удалось найти живыми 222 человека, однако 17 пропавших оказались погибшими, а судьба 20 остается неизвестной.

Чем лучше погода, тем чаще люди теряются в природной среде. В прошлом месяце погода выдалась отменной, поэтому лесных поисков у добровольцев было немало — 36, — сказано в сообщении.

Особую тревогу у спасателей вызывают 14 случаев, связанных с водоемами, а также приближающийся грибной сезон. Поисковые работы велись практически круглосуточно, многие волонтеры брали отпуск, чтобы участвовать в операциях.

«ЛизаАлерт» призывает жителей региона быть осторожными при выходе в лес, носить яркую одежду и иметь при себе заряженный телефон. Также добровольцы просят граждан регулярно проверять альбомы с ориентировками — возможно, кто-то узнает пропавшего человека и поможет вернуть его домой.

Ранее сообщалось, что в Ухтинском районе Республики Коми прекращены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего накануне на Параськиных озерах. По данным поисково-спасательного отряда, ребенок найден мертвым.

Россия
Cанкт-Петербург
Ленинградская область
пропавшие люди
ЛизаАлерт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне кинулись скупать валюту: куда лучше всего вложить рубли в августе
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.