Сотни человек пропали в Петербурге и Ленобласти за один месяц «ЛизаАлерт»: в июле в Петербурге и Ленобласти пропали 322 человека

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в июле 2025 года зафиксировано 322 случая пропажи людей, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». Как сказано на странице организации во «ВКонтакте», в результате масштабных поисковых операций удалось найти живыми 222 человека, однако 17 пропавших оказались погибшими, а судьба 20 остается неизвестной.

Чем лучше погода, тем чаще люди теряются в природной среде. В прошлом месяце погода выдалась отменной, поэтому лесных поисков у добровольцев было немало — 36, — сказано в сообщении.

Особую тревогу у спасателей вызывают 14 случаев, связанных с водоемами, а также приближающийся грибной сезон. Поисковые работы велись практически круглосуточно, многие волонтеры брали отпуск, чтобы участвовать в операциях.

«ЛизаАлерт» призывает жителей региона быть осторожными при выходе в лес, носить яркую одежду и иметь при себе заряженный телефон. Также добровольцы просят граждан регулярно проверять альбомы с ориентировками — возможно, кто-то узнает пропавшего человека и поможет вернуть его домой.

Ранее сообщалось, что в Ухтинском районе Республики Коми прекращены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего накануне на Параськиных озерах. По данным поисково-спасательного отряда, ребенок найден мертвым.