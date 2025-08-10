Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 16:24

В Ухте нашли погибшим пропавшего 10-летнего мальчика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ухтинском районе Республики Коми прекращены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего накануне на Параськиных озерах, сообщает «Лиза Алерт» во «ВКонтакте». По данным поисково-спасательного отряда, ребенок найден мертвым.

По словам свидетелей, школьника в последний раз видели у берега озера. Очевидцы утверждали, что он не заходил в воду, так как не умел плавать, однако эта версия не подтвердилась. Сегодня водолазы обнаружили и подняли тело мальчика со дна.

Ребенок исчез днем 9 августа. Сначала его родственники искали самостоятельно, опрашивая отдыхающих и обходя окрестности, затем к поискам подключились волонтеры и спасатели. Ночью территорию заказника прочесывали пешие группы и водолазы.

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму на территории частного дома. Инцидент произошел в селе Улькан, когда родители оставили ребенка без присмотра. Спасти малыша не удалось, так как доступ к яме перекрывал деревянный настил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти по неосторожности.

