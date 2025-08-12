Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 12 августа, пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных сетей в ряде российских регионов. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет, где сбои в России?

Где в России не работает мобильный интернет 12 августа

За сутки, по данным мониторингового сервиса Downdetector.su, абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota суммарно отправили более шести тысяч жалоб. В подавляющем большинстве обращений говорится, что не работает мобильный интернет. У некоторых пользователей из регионов также отсутствует голосовая связь.

О сбоях в сетях МТС сообщают из Удмуртии, Тульской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Костромской области. Проблемы у абонентов «МегаФона» наблюдаются в Томской, Ивановской, Сахалинской областях, Карачаево-Черкесии, Забайкальском крае. «Билайн» сбоит в ЯНАО, Ульяновской области, Приморском крае, Кузбассе и Коми. T2 — Хакасия, Костромская, Самарская области, Коми, Курганская область. Yota — Забайкальский край, Коми, Рязанская, Ульяновская, Мурманская области.

«Сбой мобильного интернета», «Чувашия — МТС не работает 12.08.25», «Стрежевой — „МегаФон“, нет интернета и связи», «В Нижегородской области нет мобильного интернета „МегаФон“», «Не работает интернет на „Билайне“», «„Билайн“ — нет интернета на телефоне сегодня, Астрахань», «Нет мобильной связи. Уже второй день не работает интернет и очень плохо звонки. Т2 в Сыктывкаре», «T2, Самара, сбои», «Проблемы с интернетом Yota», «Yota — интернет в Воронеже не работает», — жалуются пользователи.

Почему не работает мобильный интернет 12 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы атаки БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, - все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил он.

Накануне в Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности, заявили в региональном Минцифры.

«В связи с необходимостью обеспечения дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Денис Мчедлишвили отметил, что временные ограничения ввели лишь для профилактики. После завершения всех проверок работу мобильного интернета пообещали восстановить. До этого момента жителям советуют пользоваться сетями Wi-Fi.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Пользователи смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов, уточнил он.

«То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал Шадаев.

В Банке России пришли к выводу, что временные отключения интернета в ряде российских регионов могли спровоцировать рост наличных в обращении.

«Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах», — говорится в информационно-аналитического комментарии регулятора.

